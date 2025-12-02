Embajadora de Estados Unidos: La administración Biden quería que RD abriera su frontera con Haití

Leah Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, manifestó que bajo la administración de Joe Biden el país contó con presión política para que mantuviera abierta su frontera con Haití.

Al hablar durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), indicó que la presión política de la llegada de ciudadanos indocumentados a Estados Unidos, muchos de los “cuales eran delincuentes o no tenían ningún interés en formar parte de los Estados Unidos y de lo que nuestra nación y nuestros valores representan”, también se tradujo en represión para República Dominicana por parte de la administración de Biden.

“Esto también se tradujo en una presión política sobre las autoridades dominicanas por parte de la administración Biden para que mantuvieran abierta su frontera con Haití en lugar de cerrarla”, dijo Campos.

Explicó que asumirá el compromiso de buscar soluciones para devolverle la estabilidad al vecino país, acción que conversará con el presidente Luis Abinader y el sector privado.

“La inestabilidad en Haití representa una amenaza para la seguridad de la República Dominicana y también para los Estados Unidos. Me comprometo a abordar este tema con el presidente Abinader y con el sector privado para encontrar soluciones que mitiguen la amenaza y ayuden a estabilizar a Haití. La meta sería que los haitianos puedan vivir y disfrutar de su país – uno que sea pacífico y seguro – que también se lo merecen”, explicó Campos.

La representante de Norteamérica en República Dominicana agradeció los esfuerzos y labor del presidente Abinader en la lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y la mejoría del país en las acciones que eviten la trata de personas.

En otro tema, expresó que según el Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana, el país sufrió 233 millones de intentos de ciberataques solo en los primeros seis meses de 2025, dirigidos tanto a instituciones públicas como a ciudadanos particulares.

“Nuestro compromiso de garantizar que las empresas estadounidenses y sus empleados operen en un entorno predecible, transparente y basado en el estado de derecho, es firme. Acogemos con satisfacción los esfuerzos de la República Dominicana por fortalecer las instituciones y mejorar la eficiencia regulatoria, esfuerzos que ayudan a atraer inversiones de alta calidad desde los Estados Unidos”, dijo.

Leah Campos anunció que la primera visita que realizará a una empresa como embajadora será a Central Romana, el principal proveedor de azúcar de los Estados Unidos.

“Bajo la Administración Trump y durante toda mi misión como embajadora, no pienso permitir desde la embajada la politización de asuntos comerciales, ni permitiré insinuaciones o acusaciones falsas para satisfacer a un sector activista y político dentro de los Estados Unidos”, expresó.