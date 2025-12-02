Indomet pronostica martes con temperaturas frescas y algunos chubascos

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se espera un ambiente mayormente soleado y con escasas lluvias en gran parte del territorio nacional.

El Indomet precisó que a pesar de estas condiciones, no se descarta que los efectos de una débil vaguada sobre el noroeste de Puerto Rico genere lluvias en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Estas lluvias podrían extenderse durante la tarde hacia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, La Vega, Santiago, San Juan, Azua y Elías Piña.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán frescas, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.