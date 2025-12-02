Entregan "Agroempresa del Año 2025" a Consorcio Azucarero de Empresas Industriales

El Consejo de Directores de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) realizó un almuerzo en el Hotel Jaragua de Santo Domingo, donde entregaron formalmente el premio "Agroempresa del Año 2025".

El galardón fue otorgado al Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) por ser uno de los socios más destacados de la institución durante el transcurso de 2025.

La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, que enfatizó la importancia de la condecoración.

Raquel Peña durante su intervención dentro de la entrega del premio "Agroempresa del Año 2025".José Maldonado/Listín Diario

"Este reconocimiento no es solo un premio, es la muestra de que 143 años de compromiso continuo han dado frutos en miles de familias cañeras de San Pedro de Macorís", dijo.

Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la JAD, dijo que la distinción fue otorgada "a unanimidad" por parte del Consejo de Directores.

Por su parte, Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, comentó que “CAEI es pionera en el uso de herramientas avanzadas para la agricultura moderna”.

Contribuciones del CAEI

El CAEI ha tenido distintas contribuciones a través de 143 años en República Dominicana y su transformación en un consorcio moderno, por la apuesta de la sostenibilidad, llevaron a la institución a quedarse con el premio en 2025.

La plantación de caña por parte de la compañía se realiza con un 90% de equipos automatizados y el 80% de las cosechas se logran con maquinarias modernas.

“Nos asumimos con un compromiso renovado para seguir aportando al desarrollo del país, preservando nuestros recursos, fortaleciendo nuestra cadena industrial y generando oportunidades que dignifiquen la vida de nuestra gente”, expresó Benigno Trueba, vicepresidente ejecutivo de CAEI, para finalizar la actividad.