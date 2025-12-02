Buque RSS James Cook llega a República Dominicana para investigar fallas geológicas

El buque oceanográfico RSS James Cook arribó este martes al Puerto de Santo Domingo para investigar las fallas geológicas de las costas de la zona Norte de República Dominicana, según Jimmy Constantino García Saviñon, presidente de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar).

Este estudio, según informó, responde a un pedido que ha realizado Anamar desde 2022.

"Son campañas oceanográficas muy costosas. Estamos hablando de solo unos tres millones de dólares el mover esa embarcación y traerla para acá", comentó Saviñon.

Sin embargo, el costo que conlleva trasladar la nave no estará a cargo del Estado dominicano.

"Esa es una cooperación que se consiguió a través de Anamar con una solicitud que nos hizo el propio presidente de que pediéremos esta campaña", dijo Saviñón.

Explicó que los trabajos tendrán un mes de duración y la embarcación tiene capacidades "oceanografícas y de investigación de primera línea".

José Luis Granja Bruña, científico español, declaró que la investigación arrojará datos técnicos que permitirán trabajar en las fallas geológicas.

"Nuestro objetivo fundamental es estudiar las fallas geológicas que producen los terremotos, algunos de esos terremotos producen fallas submarinas que tienen consecuencias en tsunamis. Esa es nuestra línea principal", indicó.

Granja y García Saviñon indicaron que la labor que será realizada durante 30 días abarcará las 24 horas con dos turnos para los empleados.

También, José Luis Granja enfatizó que utilizarán técnicas de última generación para tocar el subsuelo marino.

Presencia de Abinader

El recibimiento contó con la presencia del presidente Luis Abinader, quien conversó con el capitán de la embarcación, James Marcus Gwinnell; los doctores e investigadores principales José Luis Granja Bruña y Alfonso Muñoz Martín, de la Universidad Complutense de Madrid. Estuvieron presentes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos y la embajadora del Reino Unido en el país, Carol Van Der Walt.

El jefe de Gobierno no ofreció declaraciones a los medios de comunicación

"Bueno, le mostramos qué campaña se va a hacer, las informaciones, los equipos y quedó completamente enterado", declaró García Savillón.

¿Qué es el RSS James Cook?

Según el Centro Oceanográfico Nacional, el RRS James Cook es un buque que ha realizado expediciones de investigación centradas en una variedad de disciplinas científicas.

La página oficial del NOC, por sus siglas en inglés, muestra que el buque está equipado con instrumentos científicos de última generación y que alberga una amplia gama de investigaciones científicas a bordo.

El barco cuenta con laboratorios, instrumentos acústicos diseñados para trabajar en distintas aguas y sistemas de cronometraje y posicionamiento.

Durante su estadía en República Dominicana, el navío contará con la presencia de personal de Anamar, Ministerio de Medio Ambiente, Armada de República Dominicana y el Servicio Geológico Nacional.