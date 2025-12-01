Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Vaguada generará aguaceros en algunas provincias este lunes

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Varios estudiantes se protegen de la lluvia con un paraguas al cruzar una calle

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este lunes se espera que una vaguada genere nublados desde horas de la mañana hasta entrada la noche en algunas provincias del país.

El Indomet pronosticó que las provincias donde se esperan estas lluvias dispersas son Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, Espaillat, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, El Seibo.

La Romana, La Vega, La Altagracia y San Pedro de Macorís. En las demás regiones predominarán condiciones mayormente soleadas.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.

