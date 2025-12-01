¿Qué es el Índice de Energía Ciclónica que hizo que Melissa fuera tan destructivo?

¿Qué es el Índice de Energía Ciclónica Acumulada (ACE por sus siglas en inglés), el mismo que elevó la intensidad de los ciclones en la recién concluida temporada de huracanes, siendo Melissa el caso más extremo?

La pregunta surge a raíz de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe final de la temporada de huracanes indicó que el ACE alcanzó 132.5, equivalente a un 9 % por encima del promedio climatológico, lo que incidió en que aunque hubo menos huracanes, su evolución fue más agresiva, como fue el caso del huracán Melissa.

Listín Diario consultó al geólogo Osiris de León, quien explicó que el ACE es un indicador que mide la energía generada por una tormenta o huracán durante toda su existencia.

Dijo que en la medida en que el cambio climático eleva las temperaturas en el planeta Tierra, se ha ido elevando la temperatura en la superficie del mar, lo que produce mayor cantidad de vapor de agua y más fenómenos convectivos, que al transitar por áreas de aguas muy calientes evolucionan rápidamente con alto contenido de energía.

“Y eso fue el caso del huracán Melissa. Melissa se pasó una semana por acá por el Caribe sobre aguas relativamente de frías en condición de tormenta, con viento máximo sostenido de 80 km/h. Pero cuando entró al Caribe occidental, cerca de Jamaica, el agua estaba muy caliente, aportó mucha energía y Melissa inmediatamente subió a huracán categoría uno, dos, tres, cuatro y categoría cinco en poco tiempo. Cuando impactó a Jamaica del lado occidental, ya era un huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 300 km por hora”, detalló.

En consecuencia, Melissa dio un alto Índice de Energía Ciclónica Acumulada, al medir la velocidad de viento cada 8 horas, ya en huracán categoría 4 y 5, y elevarla al cuadrado.

Melissa aportó una proporción importante del índice de energía ciclónica de este año 2025.

¿Cuál es la expectativa de ese índice para los próximos años?

La perspectiva para los próximos años es que esa energía vaya aumentando. “Eso quiere decir que en la medida en que vayan pasando los años podremos tener tres, cuatro, cinco huracanes de categoría cinco y ya eso implica alto índice de energía ciclónica en la temporada”.

Esto, porque las temperaturas están aumentando en el planeta y esa alta temperatura se produce también en la superficie del mar, hay mayor cantidad de vapor de agua y los huracanes generan mayor velocidad y esa velocidad de los vientos de rotación, los vientos máximos sostenidos es lo que se utiliza como indicador del índice de energía de la temporada.

En ese sentido, el Osiris de León dijo que la Organización de las Naciones Unidas hace esfuerzos con los países industrializados para que reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono, como forma de contrarrestar ese alto calentamiento que está derivando en huracanes cada vez más poderosos”.

Huracanes

La temporada de huracanes del Atlántico 2025 registró tres huracanes de categoría 5: Erin, Humberto y Melissa. En total se formaron 13 ciclones con nombre, incluidos cinco huracanes, de los cuales cuatro fueron mayores, siendo Melissa el más intenso y devastador, catalogado como “la tormenta del siglo” para Jamaica.