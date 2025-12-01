Osiris de León vaticina lluvias para diciembre por gran contenido de humedad

Terminó la temporada de huracanes, pero para este diciembre, que inició este lunes, se pronostica la ocurrencia de lluvias, según explicó el geólogo Osiris de León.

La Organización Meteorológica Mundial estableció que la temporada ciclónica comienza el primero de junio y termina el 30 de noviembre, sin embargo, en los últimos 20 años hay registros de huracanes y tormentas que se producen 15 días antes y 15 días después de estos seis meses calendario.

“Si revisamos el historial ciclónico de los últimos 20 años, vamos a encontrar muchos huracanes que han impactado en la Florida y en el Golfo de México a partir del 15 de mayo. Eso quiere decir 15 días adelantado al calendario humano. Es decir, la naturaleza ha adelantado su calendario unos 15 días en relación al calendario humano” dijo el experto, quien citó el caso de la tormenta Olga el 11 de diciembre del 2007 aquí en República Dominicana, después de haber cerrado la temporada.

Argumentó que no se debe dar como un hecho matemático exacto el que la temporada abarca solo del primero de junio y al 30 de noviembre, porque en realidad el rango se ha ampliado del 15 de mayo al 15 diciembre, aunque no todos los diciembres haya tormenta.

“Pero sí hemos tenido en el pasado tormentas en el mes de diciembre y con el incremento de las temperaturas derivado del cambio climático es muy probable que los años subsiguientes podamos ver casos como de Olga en el 2007 que vino a mitad de mes. Quiere decir que es muy probable que en los años venideros, las primeras dos semanas de diciembre, así como han sido las segundas dos semanas de mayo periodos de tormentas y de huracanes y por eso hace dos años en una reunión de la Organización Meteorológica Mundial se estuvo discutiendo la posibilidad de ampliar la temporada ciclónica desde el 15 de mayo hasta el 15 de diciembre”, lo que según dijo no se aprobó.

No obstante, la entidad acordó que desde el 15 de mayo hasta el 15 de diciembre los centros de monitoreo meteorológico deben estar pendientes a las condiciones meteorológicas de la región porque existe la posibilidad de fenómenos de ese tipo.

Al preguntarle sobre la proyección para este diciembre, respondió que “Sí, van a continuar las lluvias porque tenemos mucha humedad y no estamos en el periodo del niño que es el que trae resequedad en el aire y menos lluvia.

¿Entonces en qué período estamos? Hemos estado entre la niña y el período neutro, en ese rango, eso nos ha permitido tener suficiente contenido de vapor de agua en la troposfera y suficientes lluvias.

La temporada de huracanes del Atlántico 2025 registró tres huracanes de categoría 5: Erin, Humberto y Melissa. En total se formaron 13 ciclones con nombre, incluidos cinco huracanes, de los cuales cuatro fueron mayores, siendo Melissa el más intenso y devastador, catalogado como “la tormenta del siglo” para Jamaica.