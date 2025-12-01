La JCE intima a la Fuerza del Pueblo por sospecha de propaganda electoral anticipada

La Junta Central Electoral (JCE) intimó formalmente al partido Fuerza del Pueblo (FP) para que ajuste sus actividades de protesta a la normativa electoral, advirtiendo que la reciente "Marcha del Pueblo" podría configurar actos de propaganda electoral anticipada, lo cual es sancionable por ley.

La intimación fue notificada al partido por el alguacil Ramón Darío Ramírez Solís, actuando a requerimiento del Pleno de la JCE, representado por su consultor jurídico, Denny E. Díaz Mordán.

La JCE fundamenta su decisión en que la actividad celebrada el pasado 30 de noviembre de 2025, denominada "Marcha del Pueblo", fue encabezada y promovida públicamente por el FP, utilizando su denominación, colores, emblemas y simbología partidaria.

La JCE verificó que la marcha, en reclamo de cuestiones sociales, contó con la participación de ciudadanos utilizando símbolos del FP y la presencia de autoridades de dicha organización.

El órgano electoral considera que los elementos empleados en su conjunto "podrían configurar actos de naturaleza político-partidaria que excederían el ejercicio neutro del derecho de protesta social".

Leonel Fernández al frente de la "Marcha del Pueblo".Jorge Martínez/ LD

Advertencia de sanciones administrativas

A través de un comunicado de prensa la JCE subraya que, si bien respeta el derecho fundamental de reunión y manifestación, este debe armonizarse con la normativa para evitar que actividades de carácter social se confundan con actos de propaganda electoral anticipada, preservando la equidad en la contienda.

La JCE intimó al FP a armonizar su conducta, disponiendo de inmediato las medidas necesarias para que las actividades sobre protestas sociales no se confundan o fusionen con actos de propaganda electoral anticipada.

Advertencia de Multa

El incumplimiento de esta intimación podría resultar en infracciones administrativas electorales, conforme al artículo 308, numerales 4 y 5, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 20-23. Dichas infracciones se sancionan con multas de uno (1) hasta doscientos (200) salarios mínimos.

La medida se dicta amparada en el rol preventivo y garante de la equidad que corresponde a la JCE, según el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.

El Pleno de la JCE advirtió que, en caso de incumplimiento o de verificación de nuevos hechos similares, se apoderará a la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares para la apertura formal del procedimiento sancionador.