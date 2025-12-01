Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Jefe de seguridad muerto

Hallan sin vida a jefe de seguridad de sucursal del Banco BHD de Nagua en el baño de la entidad

Las circunstancias del hecho se encuentran bajo investigación. Hasta ahora, no se ha determinado si se trató de un suceso accidental, un posible acto criminal o un hecho auto infligido.

Juan Natividad Paredes, Jefe de seguridad hallado muerto.

Redacción Listín DiarioMaría Trinidad Sánchez, RD.

Juan Natividad Paredes, conocido como “Cucú”, fue hallado sin vida en el baño del parqueo del Banco BHD, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, durante la noche del domingo.

Paredes se desempeñaba como jefe de seguridad de la sucursal. Según las primeras informaciones, presentaba una herida de bala, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente la causa del fallecimiento.



La identidad fue verificada por sus familiares directos, incluyendo su hermana y esposa, quienes acudieron al lugar y asistieron en el proceso de reconocimiento.

