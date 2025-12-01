Haitianos cierran puente fronterizo por Dajabón en rechazo a cobro de impuestos

Comerciantes haitianos bloquearon el puente fronterizo por Dajabón en rechazo al cobro de algunos impuestos implementados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Durante el bloqueo de los haitianos, autoridades de Dajabón se reunieron con los manifestantes en el paso fronterizo, logrando restablecer la actividad comercial, por lo que los protestantes dieron un plazo de 8 días para que desistan del cobro de impuestos.

El alcalde Santiago Riverón dijo que sostuvo una conversación con el director general de la Dirección General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, y que acordaron una reunión el miércoles para tratar la problemática, situación que permitió a los haitianos desistir por el momento de la protesta.

Durante la manifestación miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), se mantuvieron apostados en el puente manteniendo el reforzamiento militar ante cualquier eventualidad que pudiera poner en peligro la soberanía nacional.