Ministerio de Defensa dice aperturas en verja en Dajabón corresponde a toma de agua de La Vigía

El Ministerio de Defensa (MIDE) informó que las aperturas observadas en la verja perimetral en la zona fronteriza de Dajabón están debidamente autorizadas, ya que responden a los trabajos que realiza el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) en la toma de agua del canal La Vigía.

La institución aseguró que estas intervenciones técnicas son necesarias para garantizar el desarrollo y la continuidad de las obras hidráulicas en esa área, razón por la cual fueron coordinadas previamente con las autoridades militares responsables de la seguridad fronteriza.

El MIDE aclara que estas aperturas son temporales, y que tan pronto el Indrhi concluya los trabajos en la toma de agua del canal La Vigía, se procederá de inmediato al cierre y restauración de los segmentos intervenidos de la verja perimetral, asegurando así la protección y continuidad de la infraestructura de seguridad.

Asimismo, el Ministerio de Defensa reiteró que la vigilancia y el control en la zona fronteriza se mantienen de manera permanente, con patrullajes y supervisión constante para garantizar la seguridad y la integridad territorial durante el desarrollo de estos trabajos.

La entidad exhortó a la población a confiar en los procesos institucionales y reafirma su compromiso con la transparencia y con la defensa de la frontera dominico-haitiana.