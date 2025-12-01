Faride Raful pide esperar resultados oficiales sobre muerte de niña Stephora Anne-Mircie Joseph

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, pidió este lunes a la población esperar los resultados oficiales sobre la investigación de la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar.

Raful aseguró que la investigación de las autoridades está “muy avanzada” y adelantó que se ofrecerán detalles en las próximas horas.

Señaló que el Dicrim, la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan de manera conjunta para aclarar las circunstancias del hecho.

Raful habló con la prensa tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que se celebró en la Gobernación de San Cristóbal.

“Esperemos las fuentes oficiales y lo que la investigación arroje como parte de la misma”, dijo la funcionaria a periodistas.

“Llevarnos y especular acerca de un tema tan doloroso para una familia como la pérdida de un hijo, lo que nos trae es angustia a todos y desinformación”, agregó.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, designó al titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y a la directora de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Diná Llaverías, como responsables de dirigir las pesquisas.

Hasta el momento han pasado 17 días desde el hecho y la familia sigue sin conocer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

Stephora era modelo y había participado en el RD Fashion Week 2025. Su madre, Loveli Ralph Joseph, contó que en una de sus prácticas la niña escribió un texto sobre la igualdad y el valor de cada ser humano ante el creador, una muestra de su sensibilidad y visión del mundo.