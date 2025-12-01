¡Volvió Juanita! La alegría de la Navidad aterriza en el aeropuerto con los dominicanos ausentes

En medio de abrazos, risas, lágrimas y un ambiente cargado de emoción, cientos de dominicanos ausentes comenzaron a recibir este lunes la tradicional gracia navideña, una facilidad que este año alcanza por primera vez un monto de US$5,500 para la compra de artículos y regalos, otorgada por el Gobierno a través de la Dirección General de Aduanas (DGA). La medida aplica a todos los viajeros que tengan seis meses o más sin venir al país.

Desde tempranas horas de la mañana, los vuelos procedentes de distintas ciudades de Estados Unidos comenzaron a aterrizar repletos de pasajeros, en su mayoría miembros de la diáspora dominicana que regresan para reencontrarse con sus seres queridos durante el esperado periodo navideño.

Las aeronaves provenientes de Nueva York, Miami, Boston, Orlando y otras rutas registraron ocupación total, evidenciando el masivo retorno de los criollos residentes fuera del país.

Un aeropuerto convertido en escenario de fiesta

A la salida de los salones de Migración y Aduanas del Aeropuerto Internacional de Las Américas, se observaba un ambiente festivo. Muchos viajeros exhibían gran alegría tras recibir la gracia navideña.

Con carritos repletos de cajas y bultos, los dominicanos regresaban cargados de televisores de última generación, equipos de música, lavadoras, computadoras, electrodomésticos y numerosas maletas llenas de ropa y obsequios.

En el área de salida, el panorama era aún más emotivo: un auténtico hormiguero humano. Decenas de familias esperaban ansiosas detrás de las barreras, y cada vez que un pasajero cruzaba la puerta se desataba una algarabía de aplausos, gritos de alegría y abrazos que parecían interminables.

Algunos se arrodillaban para dar gracias, otros grababan el momento con sus celulares mientras los más pequeños corrían hacia sus padres y abuelos.

“Vengo con la maleta llena, pero con el corazón más lleno todavía”, dijo entre risas una dominicana radicada en Nueva Jersey, al tiempo que empujaba un carrito cargado con varios electrodomésticos permitidos dentro del beneficio.

La gracia navideña más alta en la historia

El director de la institución, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, informó que la facilidad estará vigente desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, abarcando un período ampliado de 45 días, superior a los 38 días que se otorgaban anteriormente. Esto garantiza que más dominicanos puedan beneficiarse durante la temporada alta.

La DGA recordó que la gracia se aplica una vez por familia y que se permitirá una unidad por tipo de mercancía, especialmente en artículos electrodomésticos. Para acceder al beneficio, el viajero debe tener más de seis meses sin visitar el país.

Durante la gestión de Sanz Lovatón, el monto de esta facilidad ha pasado de US$3,000 a US$5,500, lo que representa un aumento acumulado de US$2,500 en los últimos cinco años.

Seguridad reforzada ante la alta congestión

Ante la masiva llegada de viajeros y el incremento del flujo en la terminal, los controles de seguridad han sido redoblados en todas las áreas del aeropuerto.

Agentes de la Policía Nacional, miembros de la seguridad aeroportuaria de Aerodom, así como unidades de la Policía Turística (Politur) y otras agencias, se mantienen vigilantes ante cualquier situación irregular.

La medida busca prevenir acciones de personas inescrupulosas que, como cada año, se desplazan al aeropuerto para intentar cometer fechorías en medio del bullicio.