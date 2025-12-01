Abinader inaugura Villa Navidad 2025 en los jardines del Palacio de los Deportes

El presidente de la República, Luis Abinader, dejó formalmente inaugurada la Villa Navidad 2025, un espacio festivo y familiar instalado en los jardines del Palacio de los Deportes.

La ceremonia estuvo acompañada por la primera dama, Raquel Arbaje, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera.

Durante el acto, las autoridades destacaron que más de cuatro millones de dominicanos han visitado las diferentes ediciones de Villa Navidad tanto en Santo Domingo como en Santiago.

Mejía expresó que la iniciativa busca ofrecer un espacio seguro para crear recuerdos, promover la unión familiar y fortalecer los valores navideños que caracterizan al país.

Por su parte, Abinader resaltó el valor de esta temporada y la importancia de compartir en familia.

“Esta es una época de amor, de alegría, de unión y de esperanza. Dejamos todo lo negativo atrás y recordemos lo positivo, el optimismo para un nuevo año”, expresó.

Además, invitó a los ciudadanos a vivir la magia del recorrido navideño junto a sus seres queridos, afirmando que todas las instituciones involucradas han trabajado para ofrecer “una experiencia especial, hecha con amor, esperanza y dedicación para cada dominicano”.

El momento más esperado de la jornada fue el conteo regresivo que dio paso al encendido oficial de la Villa Navidad 2025, protagonizado por un grupo de niños voluntarios.

La actividad concluyó con una puesta en escena musical titulada “La Fábrica de Dulces 2025”, un espectáculo teatral que combinó fantasía, canto, personajes infantiles y la aparición especial de Santa Claus.

Villa Navidad 2025 estará abierta al público durante toda la temporada navideña, ofreciendo atracciones culturales, artísticas y recreativas para toda la familia.