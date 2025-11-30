Wilson Gómez: “Soberanía no solo debe ser proclamada con respecto a Haití, es con respecto a todo el mundo

El presidente del Instituto Duartiano aclaró que las proclamas de respeto a la soberanía no solo deben circunscribirse al tema de la República Dominicana con respecto al desafío que representa Haití, sino con respecto a todo el mundo.

Wilson Gómez Ramírez insistió en que la defensa de la soberanía tiene que ser frente a todas las naciones, no importa lo grandes o fuertes que puedan parecer, porque al fin de cuentas, a la hora de los Estados, hay una igualdad, no importa el tamaño o la dimensión.

Gómez Ramírez fue enfático en precisar que la República Dominicana es un Estado, que para que verdaderamente lo sea, tiene que ser independiente, no puede supeditar nada a nadie, ni ceder, y por eso el pueblo dice que la soberanía no se negocia ni se cede; ni temporal, ni definitivamente.

El jurista definió el 2025 como un año muy activo para la institución que dirige.

Agregó que ha habido muchos sobresaltos alrededor de la cuestión patriótica, porque desde que inició el año la soberanía dominicana ha estado sometida a una prueba fuerte, y en este tiempo se observan elementos de preocupación en ese sentido.

“Aquí hemos estado proclamando la soberanía, inclusive desde el Estado, con mucha frecuencia en estos tiempos. Pero la soberanía no es solo con respecto a Haití, es con respecto a todo el mundo, a todas las naciones, no importa lo grandes o fuertes que puedan parecer, porque a fin de cuentas, a la hora de los Estados, hay una igualdad, no importa el tamaño ni la dimensión. Entonces, la República Dominicana es un Estado y, para que lo sea verdaderamente, tiene que ser independiente, no puede supeditar nada a nadie, ni ceder, por eso el pueblo dice que la soberanía no se negocia, no se cede, ni temporal, ni definitivamente”, insistió el juez emérito del Tribunal Constitucional.

Recuerda que Duarte luchó por la soberanía contra Haití y España

El profesional del derecho recordó que la soberanía es un valor por el que Juan Pablo Duarte tanto luchó.

Explicó que en su proyecto de Constitución es muy categórico al referirse a la soberanía, la autodeterminación y la independencia.

“Y lo menos que podemos hacer los dominicanos en su obsequio y su memoria es luchar con la misma vehemencia, determinación y coraje con que él lo hizo”, señaló.

Wilson Ramírez recordó que el padre fundador de la dominicanidad no transigió, y fue categórico frente a la presencia haitiana, forzosa, con presencia militar por 22 años, e incursiones previas.

“Pero también lo fue, y demostró su entereza, frente a los españoles cuando la anexión y la guerra restauradora; y España era una nación por la que él tenía un sentimiento, porque su padre era español, y su madre también tenía sangre de la nación ibérica, lo que implica que tenía una formación de un hogar donde la cultura española estaba muy viva”, indicó.

Explicó que “no obstante eso, él que estaba en Venezuela, acudió al llamado de la patria, vino acompañado de un alto oficial venezolano, Candelario Oquendo, y otros patriotas dominicanos, y se presentó, queriendo ser una espada más para la defensa de la patria”.

“Si eso hizo Duarte, y fue su prédica, que fue su diferencia con el grupo conservador, ¿qué nos corresponde a nosotros desde la institución que representa su ideal, su obra, su vida y ejemplo, que no sea asumir de manera intransigente su postulado soberano, y reclamar el respeto a la soberanía nacional, sobre todo cuando tenemos un texto constitucional vigente que dice que la soberanía reside en el pueblo?”, cuestionó el presidente del Instituto Duartiano.

Wilson Gómez dice estar muy preocupado por el acuerdo firmado entre RD y EU el pasado miércoles

Wilson Gómez Ramírez dijo estar muy preocupado por la firma del acuerdo el pasado miércoles entre la República Dominicana y los Estados Unidos, en lo concerniente a “la operación desde el territorio nacional de autoridades de otra nación y operaciones que implican el trasiego de armamentos, porque no es solo combustibles, y ya eso amerita un análisis y una reflexión”.

A tales efectos, Gómez Ramírez dijo que el Instituto convocó a su Junta Directiva Nacional a una reunión especial de urgencia, a la luz de los tratados invocados y de la Constitución de la República, para fijar su posición.

“Naturalmente, nosotros, como he dicho, tenemos la preocupación; de hecho, estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo, y eso es lo que implica que se emita una posición clara que tiene que ir en la línea de vehemencia y sentido de responsabilidad con que el propio Duarte actuó”, precisó el jurista al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Aclaró que, con respecto a los crímenes transnacionales, hay una decisión del mundo en colaborar y ayudar, de hacer esfuerzos porque la modalidad de ese crimen sea enfrentada por los distintos países, y eso no se discute.

Sin embargo, recordó que “con frecuencia se argumentan cosas y nosotros somos testigos de excepción de lo que pasó aquí en 1965 y el alegato de salvar vidas y eso devino en una situación muy difícil para la patria, como consecuencia de esa incursión y esa cantidad de soldados con una intromisión en un asunto que era de los dominicanos, que lo pudimos haber resuelto”.

“Y otros argumentos que se han expuesto, acciones en otros países donde se alegan armas nucleares, y cuando usted va a ver, no hay nada de eso, pero se produjo una incursión y costó vidas y la existencia de líderes a esas naciones”, abundó.

El presidente del Instituto Duartiano dijo que todos esos precedentes colocan al país en una trayectoria de hacer reservas porque un argumento no necesariamente retrata la realidad.

“Ahora, la República Dominicana tiene que preservar su ámbito de soberanía y mantener su moral al más alto nivel, porque de las actuaciones impropias se derivan riesgos, ya que nosotros hemos tenido moral para reclamar la autonomía, independencia y autodeterminación, porque hemos tenido el cuidado. Hasta en los momentos más difíciles nosotros hemos sido cuidadosos, también ser enérgicos, claros y responsables”, aconsejó el profesional del derecho.

Juez emérito del Tribunal Constitucional critica sentencia que despenaliza relaciones homosexuales en FF. AA. Y PN

Un juez emérito del Tribunal Constitucional criticó la sentencia emitida por esa corte, mediante la cual declaró inconstitucionales las disposiciones que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“En este caso, no hay dudas de que la decisión ha generado un escándalo nacional y reacciones de sectores muy importantes del país; la propia sentencia contiene el voto disidente de la joven magistrada Army Ferreira, que a mí particularmente me impresionó su fina visión de las cosas y esa visión de conjunto que no le permite a uno ir por otro lado”, explicó Wilson Gómez Ramírez.

Agregó que el voto de la magistrada Ferriera debió ser atendido en ocasión de las discusiones con motivo de las deliberaciones alrededor de ese veredito, y por lo tanto ella debió ser objeto de atención.

“No solo por los preceptos que ya estaban expulsados, que no tenían existencias y que empujaban hacia la carencia de objeto y la inadmisibilidad, sino también por otros argumentos que ella analiza y establece que ahí no se está, en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el ejercicio de la vida privada, ahí se está en el ejercicio de una función pública, y por lo tanto esas cosas no se llevan a ese ámbito”, precisó Gómez Ramírez.

Aclaró que en la vida privada no se descubre la intimidad de nadie, “pero llevarlo al escenario de instituciones que se alimentan de la disciplina, de los principios y que cualquier comportamiento impropio produce un efecto, que afecta el nombre del cuerpo”.

El exjuez del TC recordó que la cuestión ética tiene un componente de orden público, es decir, hay un orden público especial y, por eso, cuando un médico, abogado, ingeniero o periodista le falta a la ética, hay una sanción.

“Pero la sanción no es solo porque tú cometes la falta, sino porque daña la imagen del conglomerado y lo afecta, y por eso es tan delicado el asunto”, explicó el jurista al responder preguntas en el programa D´AGENDA.

Wilson Gómez afirmó que “eso era innecesario, como se ha dicho, y yo lo creo así; es una decisión que bien pudo evitarse. Eso le ha erosionado el ganado prestigio del tribunal porque, como quiera que sea, esos cuestionamientos y reacciones de las propias Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de las iglesias, que son factores de poder que no se pueden ignorar, eso daña y se debe evitar, y creo que es una experiencia que no puede pasar por alto y debe ser observada”.