Termina la temporada ciclónica: en qué zona de RD llovió más por Melissa

La temporada ciclónica del Atlántico 2025 cerró por debajo del promedio en materia de ciclones. Sin embargo, las fuertes lluvias e inundaciones no dejaron de registrarse.

El Instituto Domincano de Meteorología (Indomet) destacó que la tormenta más significativa e intensa en este año para República Dominicana fue Melissa, debido a las lluvias que dejó sobre el territorio nacional entre el 21 y el 30 de octubre.

De acuerdo a los datos oficiales, este año se formaron 13 tormentas con nombre, 5 huracanes y 4 de ellos alcanzaron categoría de huracanes mayores.

Comparándolo con el promedio de 1991-2020 donde hubo, 14 tormentas, 7 huracanes y 3 mayores, se confirma una temporada menos activa en número, pero con sistemas más intensos.

El índice de energía ciclónica acumulada (ACE) alcanzó 132.5, equivalente a un 9 % por encima del promedio climatológico habitual.

El meteorólogo Saddan Pelayo Font-Frías, encargado del Centro Nacional de Pronóstico del Indomet y especialista en Gestión del Riesgo ante huracanes y Cambio Climático, señaló que “aunque la temporada tuvo menos ciclones de lo habitual, la energía acumulada fue mayor. El 2025 no se midió por cantidad, sino por la intensidad de los ciclones tropicales formados como el caso del huracán Melissa”.

Melissa, el evento más significativo del 2025

La tormenta Melissa evolucionó rápidamente hasta convertirse en huracán categoría 5 en el caribe. Aunque su centro no tocó territorio dominicano, Melissa destacó por un proceso de intensificación rápida, lo que está asociado a mares más cálidos y condiciones atmosféricas favorables.

Durante el paso de la tormenta, se registraron lluvias persistentes, inundaciones y daños en viviendas. Según reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), 3,760 personas fueron desplazadas y evacuadas a zonas seguras, 752 viviendas resultaron afectadas y otras 16 presentaron daños parciales, sumado a esto, 48 comunidades estuvieron incomunicadas debido a las condiciones desfavorables.

El meteorólogo indica que la presencia de Melissa provocó la caída de árboles, obstrucción de vías y carreteras. Diversas provincias se mantuvieron bajo alerta por riesgo de desbordamientos de ríos, lluvias y deslizamientos de tierra, lo que resultó en el cierre de escuelas y la suspensión de actividades diarias.

Acumulados de lluvia más altos del 21–30 octubre

• Polo, Barahona: 737.2 mm

• Centro de los Héroes (DN): 507.4 mm

• Santo Domingo Este: 453.1 mm

• Los Prados (DN): 440.3 mm

• Los Cacicazgos (DN): 438.8 mm

• San Antonio, San Cristóbal: 436.6 mm

Font-Frías destacó: “En apenas diez días se acumularon valores propios de un mes completo de lluvia. Esto demuestra que los efectos indirectos pueden ser tan significativos como un impacto directo”.

Resumen técnico de la temporada 2025

• 13 tormentas nombradas (normal: 14)

• 5 huracanes (normal: 7)

• 4 huracanes mayores (normal: 3)

• ACE 132.5 (+9 % por encima del promedio)

• Melissa produjo los mayores efectos indirectos en RD

• Transición climática: Neutral → La Niña en el pico de la temporada