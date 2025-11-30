Temporada ciclónica finaliza este 30 de noviembre con comportamiento por "debajo del promedio"

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo la culminación de la temporada ciclónica, que arropó al océano Atlántico en 2025 con 13 ciclones tropicales que en su totalidad alcanzaron la categoría de tormenta tropical.

Indomet también destacó que esta temporada ciclónica concluyó con un comportamiento ligeramente por debajo del promedio histórico siendo comparado desde 1991-2020 en la región, período donde se registró 14 tormentas y 7 huracanes, de estos últimos 3 de mayor intensificación.

Al mismo tiempo se explicó que dentro de la temporada, que inició el 1 de junio y finalizó hoy 30 de noviembre, los 13 ciclones fueron nombrados; cinco se convirtieron en huracanes y cuatro se destacaron como los más fuertes con categorías de 4 a 5, alcanzando vientos de 178 kilómetros por hora, lo que equivale a 111 millas por hora.

Asimismo, Hugh E. Willoughby, experto en huracanes de la Universidad Internacional de Florida (FIU), informó que desde hace una década es la primera vez que la temporada no afecta ni llega al territorio de los Estados Unidos.

nombres de los fenómenos naturales:

Como tormenta se formaron Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo.

Mientras que en la escala de huracán estuvo Erin a inicios de agosto y alcanzó la categoría 5; Gabrielle, que entró en la primera semana de septiembre de categoría 4; Humberto llegó en la segunda semana del mismo mes de categoría 5; por otro lado, Imelda en su tercera semana después de Humberto con categoría 2 y Melissa, que inició en octubre alcanzando la categoría 5, se convirtió en el fenómeno más agresivo de la temporada.

El meteorólogo Saddan Pelayo Font-Frías, encargado del Centro Nacional de Pronóstico del Indomet y especialista en Gestión del Riesgo ante huracanes y Cambio Climático, explicó que:

“Aunque la temporada tuvo menos ciclones de lo habitual, la energía acumulada fue mayor. El 2025 no se midió por cantidad, sino por la intensidad de los ciclones tropicales formados como el caso del Huracán Melissa”.

Agregó que aunque ningún ciclón tocó tierra en el territorio dominicano, dos fenómenos provocaron "condiciones importantes" en el territorio nacional.

En el caso de Erin, originó oleajes peligrosos y mar de fondo, afectando la costa norte y este. Melissa por su parte, caracterizado como el evento más significativo del 2025 evolucionó rápidamente en el Caribe Occidental.

Aunque Melissa no tuvo su centro en el país como lo informó Front-Frías; provocó lluvias significativas desde el 21 al 30 de octubre, registrando mayor acumulación en Barahona (737.2 milímetros de lluvias), Centro de los Héroes (DN)(507.4 mm), Santo Domingo Este (453.1 mm), Los Prados (DN) (440.3 mm), Los Cacicazgos (DN)( 438.8 mm)y San Antonio, San Cristóbal con 436.6 mm.

De manera similar, la Organización Meteorológica Mundial nombró al huracán Melissa como “la tormenta del siglo” para Jamaica, que tuvo su entrada al país el 28 de octubre, convirtiéndose en el tercer ciclón más intenso de todo el Atlántico en la historia.

Este fenómeno dejó más de 100 muertes. En Jamaica se registraron 54, 45 en Haití y otros en Panamá y República Dominicana.

Al culminar el informe por parte de Indomet, Font-Frías señaló que “nuestro compromiso es anticipar, comunicar y proteger. La realidad climática está cambiando y la labor del Indomet es adaptarse con información cada vez más precisa y oportuna”.