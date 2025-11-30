Indomet pronostica lluvias moderadas en distintas regiones de RD para este domingo

Este domingo, debido a una vaguada que afecta República Dominicana, se esperan lluvias moderadas en distintas regiones del país, según informa el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Conforme al Indomet, las localidades que serán golpeadas por las lluvias durante el transcurso de la mañana son las cercanas a la costa atlántica del territorio dominicano.

Entre ellas están: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, entre otras.

Además, la institución comunicó que en horas de la tarde las lluvias se mantendrán entre leves y fuertes con truenos y ráfagas de viento en Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Para mañana lunes, se aguarda por un ambiente soleado, poco nuboso y de escasas precipitaciones y solo se prevén chubascos en Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Santo Domingo, entre otras, producto de un movimiento del viento hacía el noroeste de la isla.

Temperaturas

Asimismo, las temperaturas estarán agradables en horas de la noche y la madrugada por la época del año. Las zonas montañosas y valles interiores de la nación serán afectadas por nieblas y neblinas al final de la madrugada y en las primeras horas del día.

PronÓstico deL GRAN Santo Domingo

El documento sostiene que en Santo Domingo y el Distrito Nacional habrá un cielo nuboso que traerá consigo lluvias y posibles tronadas en horas de la tarde de este domingo.