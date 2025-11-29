Indomet: Sábado de aguaceros intensos con truenos ocasionales por incidencia de vaguada

Este sábado, a causa de una vaguada, se esperan nubes acompañadas de aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento en varias regiones del país, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El Indomet pronostica además que en horas de la mañana estas precipitaciones se concentrarán sobre todo en poblados próximos a la costa atlántica de nuestro territorio.

Luego en la tarde, las precipitaciones se observarán hacia localidades en las provincias: El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata.

También, Espaillat, el Gran Santo Domingo, entre otras áreas. Finalmente, a inicios de la noche, continuarán ocurriendo aguaceros dispersos en poblados de la costa norte del país, el Valle del Cibao y la Cordillera Central.

Para mañana domingo, aunque la vaguada se moverá sobre el territorio nacional, el sistema frontal casi estacionario sobre Cuba continuará debilitándose y el contenido de humedad en nuestra masa de aire disminuirá de manera gradual; por tanto, las precipitaciones serán de menor intensidad.

Se predicen chubascos aislados en la mañana hacia poblados en la costa atlántica y en la tarde aguaceros dispersos y tronadas aisladas en las provincias: El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat.

Además, durante la noche permanecerán algunos nublados que dejarán aguaceros dispersos en localidades de la costa norte de la nación.

Temperaturas

En vista de la época del año y los efectos del viento del este/noreste, el Indomet informa que las temperaturas continuarán agradables, especialmente en horas de la noche y la madrugada, hacia zonas de montañas y valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.

Pronóstico local

Para el Gran Santo Domingo se pronostica un clima medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y posibles tronadas. La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.