Inauguran primera Fiscalía Especial en Sosúa para combatir delitos mayores

El Ministerio Público inauguró en julio de este 2025 la primera Fiscalía Especial en Sosúa, una iniciativa que busca transformar el municipio y erradicar la criminalidad. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presidió el acto y llamó a la comunidad a construir un futuro mejor para Sosúa.

Esta fiscalía, instalada como parte de la segunda fase de la Operación Atlántico, tendrá una competencia especial durante sus primeros seis meses. Se enfocará en la investigación y procesamiento de casos relacionados con el proxenetismo, la trata y tráfico de personas, el microtráfico y la explotación sexual.

En la mesa principal del acto de apertura estuvieron presentes importantes autoridades, como la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; la primera sustituta de la Corte de Apelación de Puerto Plata, Miguelina Beard, y el fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan. También asistió la viceministra de Turismo, Patricia Mejía.

Un turismo sano y seguro

Reynoso destacó el potencial turístico de Sosúa, afirmando que "Sosúa tiene todo para ser un polo turístico de excelencia". Reafirmó el compromiso de las agencias que participan en la Operación Atlántico para que el municipio desarrolle un turismo alejado del delito, "sin explotar mujeres y niños".

"Sosúa solo necesita un relanzamiento, que estoy segura el Ministerio de Turismo va a acompañarlo, y nosotros en lo que sea necesario", añadió la procuradora.

La fiscal Hilda Patricia Lagombra Polanco, quien se desempeñó en el pasado como coordinadora nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, ha sido designada como coordinadora de esta nueva fiscalía.

Las instalaciones ofrecerán servicios a la población en la plaza Linda Marina, ubicada en la calle Pedro Clisante número 58.

Reynoso expresó su confianza en el equipo: "No les tengo que decir a los fiscales que voy a estar día tras día pidiendo resultados porque yo sé que ellos lo saben, y que Patricia Lagombra, que ha trabajado conmigo en otra área, sabe el seguimiento que le doy".

Colaboración interinstitucional y mensaje a la criminalidad

La procuradora general agradeció el trabajo de las agencias de seguridad e investigación del Estado, que han mantenido y mantendrán el patrullaje mixto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También reconoció la labor de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, así como de Yoanna Bejarán Álvarez, Olga Diná Llaverías y Danissa Cruz, responsables de la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT), de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General.

Reynoso explicó que la Operación Atlántico fue planificada estratégicamente: "Teníamos más de cuatro meses investigando lo que pasaba en Sosúa; quizás no nos veían, porque era con encubiertos, pero a los criminales les decimos: "Nosotros sabemos y sabemos todo, y Sosúa no será jamás la Sosúa que era antes de la Operación Atlántico".

"La Operación Atlántico es un modelo de acompañamiento comunitario a la sociedad. La Operación Atlántico es una puerta para transformar un municipio histórico como el municipio de Sosúa", sostuvo.

Adelantó que el patrullaje mixto se mantendrá para beneficio de la tranquilidad de los munícipes y la seguridad de turistas, comercios y comerciantes. Con un tono firme, Reynoso concluyó: “Porque los criminales no van a tener paz, no pueden tener paz, ya que la paz de ellos suele ser la inseguridad de la sociedad”.