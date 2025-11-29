Grupo Rizek culmina con éxito rotundo su Décimo Congreso Anual

Grupo Rizek celebró la décima edición de su congreso anual bajo el título: “El nuevo paradigma empresarial: seguridad e innovación estratégica”.

El evento consolidó su posición como un punto de encuentro clave para fomentar la transparencia, la educación, el cumplimiento normativo y la innovación en el sector.

Héctor José Rizek Sued, presidente del Grupo, ofreció el discurso de bienvenida, en el que resaltó una década de compromiso con la ética y la evolución regulatoria.

Subrayó que las finanzas del futuro son una realidad presente, impulsadas por la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial (IA).

Se enfatizó, además, la importancia de que la innovación genere inclusión, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a los beneficios del sistema financiero formal.

Agenda académcia

La agenda académica abordó temas cruciales para el sector, incluyendo, “El Compliance como atenuante de la responsabilidad penal corporativa: reflexiones a la luz del código penal”. “La autenticidad y la credibilidad en un mundo de contenidos generados por entornos digitales”. “Banca digital: de la experimentación al escalamiento”, y “Transformando el liderazgo corporativo: cómo la IA redefine estrategias e innovación”.

Esta última presentación estuvo a cargo de la conferencista internacional Rebeca Hwang, Líder Global del Foro Económico Mundial, educada en el MIT y en Stanford, y reconocida como una de las 35 principales innovadoras globales menores de 35 años por la Revista MIT Tech.

La jornada contó con la asistencia de más de 500 colaboradores de las distintas empresas que conforman el Grupo Rizek.

También estuvieron presentes distinguidas personalidades y autoridades del sector financiero y judicial del país, incluyendo al Magistrado Francisco Ortega Polanco de la Suprema Corte de Justicia, la Magistrada Mirna Johanna Ortiz Fernández de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Aileen Guzmán de la Unidad de Análisis Financiero, Ervin Novas del Banco Central de la República Dominicana, y Ernesto Bournigal Read, Superintendente del Mercado de Valores.

Samir Rizek Sued, vicepresidente de Grupo Rizek, concluyó el congreso con un llamado a repensar los modelos de negocio tradicionales, adoptando un enfoque más ágil, digital e innovador, que actúe como catalizador del liderazgo moderno y la competitividad empresarial.

Detalles sobre el Grupo Rizek

Es un importante conglomerado empresarial de la República Dominicana con una larga y profunda trayectoria, especialmente en el sector agroindustrial. Su actividad principal e histórica está centrada en el cacao.

Cacao y agroindustria, el corazón del Grupo

Sus orígenes se remontan a 1905, siendo uno de los grupos exportadores más importantes y con mayor tradición en el país. Son conocidos por manejar un alto porcentaje de la producción nacional, enfocándose en el cacao orgánico y de alta calidad (“fino y de aroma”).

Crearon la marca Kahkow , con la cual producen y comercializan chocolate gourmet y productos derivados del cacao, llevando el producto dominicano al mercado internacional, con presencia en Nueva York, por ejemplo.

Tienen una presencia significativa en el sector financiero con Parval Puesto de Bolsa, siendo un referente en el mercado de valores dominicano.