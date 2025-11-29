Consumidores buscan las ofertas del Viernes Negro

Las tiendas de Santo Domingo “dicen solas” que es temporada de compras. De adquirir electrodomésticos o nuevos artículos para el hogar. El Viernes Negro ha vuelto a movilizar los letreros de ofertas en las tiendas, aunque a esto se le suman las quejas de consumidores debido a los precios.

Durante un recorrido por diferentes tiendas del Distrito Nacional, se observaron rebajas desde un 20% hasta un 25% con descuestos, dependiendo de los artículos, de acuerdo a los establecimientos visitados por reporteros de este diario.

Además, varias tiendas ofrecen descuentos adicionales dependiendo de la tarjeta de crédito utilizada por los consumidores al pagar, esto puede elevar el ahorro en la compra entre un 50 y 75%, de acuerdo a las promociones de establecimientos comerciales.

Dentro de las instalaciones de los comercios, la mayoría de personas manifestaron no notar diferencia en los precios y encontrarse los electrodomésticos y artículos a tarifas elevadas.

“Las calles no están tan saturadas y hay menos personas en comparación con otros años”, así explicó Óscar Álvarez, uno de los vendedores de los establecimientos visitados. Sin embargo, Álvarez también se dirigió como consumidor, demostrando su interés en una lavadora que antes rondaba los 14,500 pesos y que ayer encontró a 11 mil.

Mientras que una señora, quien prefirió omitir su nombre, explicó estar buscando la reducción en los precios porque “no se ve”.

“Estoy buscando a alguien que me explique, porque quiero que alguien me informe. No hay ni quién te lo diga. La cosa no está buena, ya no suele ser como antes. Era un proceso entrar a la tienda y los productos se agotaban porque antes venían más personas”, añadió quejándose de la atención al cliente y resaltando la diferencia en la actualidad.

Comerciantes expresaron percibir un flujo de personas en cantidad “normal”, que no han visitado tantos individuos y que, según estos, los precios estaban más asequibles en otras fechas, razón por la cual muchos deciden comprar en otro lugar.

El Viernes Negro o Black Friday es una tradición norteamericana que República Dominicana ha adoptado desde hace más de una década. Durante los primeros años las ofertas que presentaban los establecimientos eran tímidas, últimamente se ha instaurado como una “fiesta comercial” esperada en muchos hogares.

dominicanos. Se celebra un día después de Acción de Gracias.

ilique ipsunto taturmi, audae volenem fugitibus, quo con et lis ea sus dolore eos exces simper experup tatqui serit, exceaqui dolescium quiduci dolorepudite omnimi 1880.