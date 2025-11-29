Con bombas lacrimógenas, desalojaron a varias familias en Los Frailes

Entre las 5:00 a 6:00 de la mañana de este sábado, residentes de la Urbanización Jericó, ubicada en Los Frailes, Santo Domingo Este, fueron desalojados de sus viviendas ante el ruido de palas mecánicas y un fuerte contingente policial.

Los habitantes de esta zona denunciaron a reporteros de este diario que no se les notificó sobre el desalojo ni tampoco se les presentaron las razones para justificar el mismo.

Desalojo en Urbanización Jericó.Jorge Martinez/LD

Según los comunitarios, las autoridades policiales llegaron acompañadas de hombres que parecían "delincuentes" que portaban machetes, palos y tubos y alegaron que varios andaban en estado de embriaguez.

Desalojo en Urbanización Jericó.Jorge Martinez/LD

"Entraron sin avisar. Ellos entraron tumbando todo desde las 5:00 a. m. y habiendo un niño ahí... Se nos llevaron todo. Andaban 'tígueres' con cuchillos saqueando toda la casa. A la mujer de ahí, por ejemplo, le tumbaron la casa; ella tiene tres muchachos y estaban ellos acostados", declaró una de las mujeres que forma parte de la comunidad.

Muchos de los ocupantes alegan que fue debido a un "tema racial", afirmando que oficiales de la policía vinieron a echarlos por pensar que eran personas de origen haitiano.

Wilson de la Rosa García, residente del área, denunció la situación calificándola de abuso, que vinieron a ser desocupados de sus hogares con agresividad. Además, sostuvo que a algunos les robaron sus pertenencias y sumas económicas.

Desalojo en Urbanización Jericó.Jorge Martinez/LD

Ante la situación, varios infantes se vieron afectados. “A un señor que es muy bueno y tiene un colmado le metieron una bomba lacrimógena en el baño y los niños se le desmayaron”, añadió de la Rosa García.

Manuel Zavala, presidente de la junta de vecinos de la Urbanización Jericó, declaró lo siguiente: “Ahora mismo lo que está sucediendo es una irresponsabilidad de los superiores del Gobierno y de las autoridades porque entendemos que nosotros tenemos una sentencia gananciosa de esta urbanización y ahora nos despertamos con esta invasión de policías, con esa destrucción que están haciendo en contra de nosotros. Nosotros hemos hecho de tripas corazón para construir lo que tenemos y somos personas pobres, infelices y que no tenemos recursos. Sin embargo, la compañía Mar de Plata se ha aprovechado; como nosotros no tenemos dinero y ellos tienen dinero, han pagado dinero para mover la comandancia de la policía entera y hacernos este desalojo”.

Zavala hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que "tome cartas en el asunto y las autoridades competentes resuelvan".

“Ellos han roto todo, pero van a tener que hacer un hoyo y enterrarnos porque nosotros no vamos a salir de aquí”, declaró Zavala denunciando que el desalojo fue ilegal.