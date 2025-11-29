desalojo Urbanización Jericó
Con bombas lacrimógenas, desalojaron a varias familias en Los Frailes
Los habitantes de esta zona denunciaron a reporteros de este diario que no se les notificó sobre el desalojo ni tampoco se les presentaron las razones para justificar el mismo.
- Ante la situación, varios infantes se vieron afectados. “A un señor que es muy bueno y tiene un colmado le metieron una bomba lacrimógena en el baño y los niños se le desmayaron”, añadió de la Rosa García.
Entre las 5:00 a 6:00 de la mañana de este sábado, residentes de la Urbanización Jericó, ubicada en Los Frailes, Santo Domingo Este, fueron desalojados de sus viviendas ante el ruido de palas mecánicas y un fuerte contingente policial.
Los habitantes de esta zona denunciaron a reporteros de este diario que no se les notificó sobre el desalojo ni tampoco se les presentaron las razones para justificar el mismo.
Según los comunitarios, las autoridades policiales llegaron acompañadas de hombres que parecían "delincuentes" que portaban machetes, palos y tubos y alegaron que varios andaban en estado de embriaguez.
"Entraron sin avisar. Ellos entraron tumbando todo desde las 5:00 a. m. y habiendo un niño ahí... Se nos llevaron todo. Andaban 'tígueres' con cuchillos saqueando toda la casa. A la mujer de ahí, por ejemplo, le tumbaron la casa; ella tiene tres muchachos y estaban ellos acostados", declaró una de las mujeres que forma parte de la comunidad.
Muchos de los ocupantes alegan que fue debido a un "tema racial", afirmando que oficiales de la policía vinieron a echarlos por pensar que eran personas de origen haitiano.
Wilson de la Rosa García, residente del área, denunció la situación calificándola de abuso, que vinieron a ser desocupados de sus hogares con agresividad. Además, sostuvo que a algunos les robaron sus pertenencias y sumas económicas.
Ante la situación, varios infantes se vieron afectados. “A un señor que es muy bueno y tiene un colmado le metieron una bomba lacrimógena en el baño y los niños se le desmayaron”, añadió de la Rosa García.
Manuel Zavala, presidente de la junta de vecinos de la Urbanización Jericó, declaró lo siguiente: “Ahora mismo lo que está sucediendo es una irresponsabilidad de los superiores del Gobierno y de las autoridades porque entendemos que nosotros tenemos una sentencia gananciosa de esta urbanización y ahora nos despertamos con esta invasión de policías, con esa destrucción que están haciendo en contra de nosotros. Nosotros hemos hecho de tripas corazón para construir lo que tenemos y somos personas pobres, infelices y que no tenemos recursos. Sin embargo, la compañía Mar de Plata se ha aprovechado; como nosotros no tenemos dinero y ellos tienen dinero, han pagado dinero para mover la comandancia de la policía entera y hacernos este desalojo”.
Zavala hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que "tome cartas en el asunto y las autoridades competentes resuelvan".
“Ellos han roto todo, pero van a tener que hacer un hoyo y enterrarnos porque nosotros no vamos a salir de aquí”, declaró Zavala denunciando que el desalojo fue ilegal.