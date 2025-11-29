Cuando el médico Lucas, “después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes” (Lc 1,3), relató la vida de Jesús en su Evangelio y la de sus discípulos en los Hechos de los Apóstoles, casi al final de este último, nombró a los seguidores de Jesús con el título que ya era común en la Primera Comunidad: el “Camino” (Hch 24,14).

El nombre era revelador: el Camino al inicio no se percibía como doctrina ni religión, sino como un estilo de vida. Jesús mismo había dicho: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6), mostrando que su seguimiento es peregrinación hacia el Reino. A la afirmación, confusamente repetida, de que “Jesús no quiso fundar una iglesia”, el Evangelista Mateo le tiene la respuesta: “Y Jesús le dijo: ‘Tú eres Pedro y sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia’” (Mt 16,18). Lucas mismo había señalado un hecho de significa importancia: “A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” (Hch 11,26). Este nombre prevalecerá a través de la historia.

La literatura extrabíblica confirma que Jesús fue un personaje histórico de enorme impacto en el mundo antiguo y en la vida de sus discípulos. El cristianismo pronto alcanzó las grandes ciudades, especialmente aquellas con puertos. La misión universal confiada a los apóstoles (Hch 1,8) y la diversidad de carismas descrita por Pablo (1Cor 12) dieron al Camino una fuerza expansiva y comunitaria extraordinarias.

La atracción y belleza del mensaje de Jesús y del estilo de vida de los apóstoles (Hch 4,32) fue tan poderosa que transformó cada lugar donde llegó, aun en medio de persecuciones y cárceles, ya que la belleza del Camino no es meramente estética, sino espiritual, porque proviene del Espíritu Santo.

Como Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el Camino posee una dimensión divina y santa, pues su Fundador es Cristo, Palabra de Dios encarnada y una dimensión humana, compuesta de hombres y mujeres frágiles, pecadores, necesitados de purificación.

Esa humanidad se enriquece con los santos antiguos y modernos que, imitando a Jesús, alcanzaron la perfección en el amor; con los mártires que entregaron su vida en fidelidad; con la cultura, el arte y el servicio a los pobres y marginados; con todos aquellos cristianos anónimos, a quienes Jesús tocó el corazón, incluso sin saberlo, para obrar con amor y el bien; con María, Madre y modelo del Camino, que acompaña esta peregrinación como discípula perfecta, sosteniendo la esperanza escatológica.

A lo largo de más de veinte siglos, el Camino ha atravesado hitos significativos: Pentecostés, origen luminoso de su historia; la época de los Padres de la Iglesia y los mártires, cuando resonó la frase: “Sangre de mártires, semilla de cristianos”; la Edad Media con sus catedrales góticas y peregrinaciones que dieron forma a Europa; la defensa de la doctrina desde Nicea (325) hasta el Vaticano II (1965); el esplendor del arte que eleva el espíritu: Miguel Ángel, Rafael, Bramante; la ciencia y los monasterios como centros de oración, cultura y conocimiento; las escuelas, hospitales y universidades; las mujeres que fundaron claustros y desarrollaron saberes, algunas reconocidas como Doctoras de la Iglesia; la paz espiritual y la santidad en la vida diaria; la resiliencia histórica del Camino, capaz de sobrevivir a grandes crisis y persecuciones, se convierte en testimonio cotidiano en familias y comunidades.

El Camino nunca ha dejado de promover una belleza integral: madre de espiritualidad, música, compromiso social y misión. Ha defendido la dignidad del ser humano frente a guerras y totalitarismos, impulsado la abolición de la esclavitud, auspiciado la fraternidad y mantenido la unidad en la diversidad y la esperanza contra toda esperanza; sin embargo, lo luminoso y divino se ha visto a veces oscurecido por las debilidades humanas, fruto de nuestra condición (Gn 3,6).

El Fundador del Camino nos señaló la meta: “Sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto” (Mt 5,48). Así, el Camino, el cristianismo, la Iglesia de ayer, de hoy y de mañana, es instrumento del Reino de Dios en la tierra, aunque su ropaje humano vaya marcado por fragilidades.

¡Qué hermoso es contemplar las luces y las sombras de la Iglesia terrena y descubrir en ellas la presencia viva de Dios! Su peregrinación, sus dones y carismas son frutos del Espíritu, signos de un Reino que ya se manifiesta en la tierra, aunque todavía no alcanza toda su plenitud. La Iglesia, aun con sus heridas, sigue siendo portadora de un esplendor que no se apaga: la belleza del amor de Cristo, que resplandece en medio de la fragilidad humana y anuncia la gloria eterna, “porque –como dice San Pablo– cuando estoy débil, entonces es que soy fuerte” (2Cor 12,10). ¡Mi Iglesia es bella, con arrugas y defectos, la querré!