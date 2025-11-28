Quince días de silencio tras muerte de la niña Stephora Joseph

“Cada día, cada día cuando son las 5:00 de la mañana, escucho su voz que me dice mami es la hora, y me levanto para prepararle su comida, y luego voy a la habitación, pero no hay nadie”, narra entre lágrimas Loveli Raphael Joseph, la madre de Stephora.

Ya hace 360 horas que Stephora no ha regresado a casa, que no ha vuelto a abrazar a su mamá, a quien sólo le queda ese último mensaje de la trágica mañana del 14 de noviembre, mientras la dejaba en el colegio Da Vinci cuando le dijo: “Bye, mami. I love you mami”.

No hay palabras que puedan llevar consuelo a esa familia, ya que Stephora Anne-Mircie Joseph era la única compañera de su madre, y la única hija de su padre, quien reside en Estados Unidos, y hacia 9 días que acababa de cumplir 11 años.

“Mi niña me ayuda en todo. Ella es mi profesora, mi profesora de español, me ayudaba a caminar mejor porque ella es modelo. Es una niña de buena salud, muy inteligente, yo no sé qué pasó, yo necesito saber qué pasó exactamente a mi única niña”, cuenta la madre con voz entrecortada.

La niña Stephora era una estudiante meritoria.

la hacienda

Nos trasladamos a la hacienda Los Caballos ubicada en el sector la Chichigua de Gurabo, próximo a la Circunvalación Norte, Listín Diario pudo conversar con Pedro Muñoz, administrador de la hacienda, quien confirmó que el recinto tiene entre 16 y 20 cámaras, cuyo DVR fue entregado al general Juan Bautista Jiménez Reinoso, quien se presentó al lugar en compañía de un fiscal y de agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, días después del hecho.

Muñoz establece que sólo se renta el exterior de la propiedad que incluye gasebo, piscina y jardín; regularmente para actividades de adultos. Asegura que de acuerdo al contrato, quién renta es responsable del personal de rescate, seguridad y demás; ya que en la hacienda solamente hay una persona que presta servicios si se necesita previa autorización de la administración, que no fue este caso.

educación

Aunque Pedro Pablo Martes, director de la Regional 08 del Ministerio de Educación, explica que en el distrito no tiene ningún documento donde se haya solicitado la autorización para la realización de esta excursión, tampoco están las autorizaciones de los padres a que los niños participen en la misma.

"Hasta ahora yo no tengo nosotros no tenemos un registro de qué ellos puedan evidenciar que sacaron los niños con el protocolo cubierto desde el Centro al distrito, y del distrito a la regional, eso no existe", explica.

Establece que para sacar los niños de un centro se debe tener un objetivo curricular. "Un objetivo curricular, es un tema que está en la currícula de ese grado que se va a tratar y que van a un sitio X porque tener el contacto directo con el fenómeno produce un aprendizaje de mayor significación, entonces si no se cubre el objetivo curricular también se viola el protocolo".

Sin embargo Marte no establece directamente que se haya violentado los protocolos, ni las sanciones que corresponderían, ya que explica que esa es una atribución del ministerio.

el colegio

Listín Diario contactó a las autoridades del colegio Da Vinci quienes explicaron que ellos están a la espera de que la fiscalía concluya su informe de investigación para poder emitir cualquier tipo de declaración pública al respecto.

el silencio

15 días después en las instituciones de Santiago hay un silencio tan profundo que atemoriza a cualquier residente, ya que ninguna de las autoridades ni del ministerio de educación, ni del ministerio público, ni la defensa civil, ni la policía, ni las autoridades del colegio Da Vinci han explicado qué pasó con Stephora.

mensaje a la procuradora

Sin embargo su madre tiene un mensaje para la magistrada Jenny Berenice Reynoso: "tú eres madre como yo, tú sabes lo que es para una madre perder a su única hija, tú sabes como yo me siento. Yo solamente quiero ver los videos, yo necesito saber qué pasó, yo necesito saber qué le a mi hija", afirma en medio de lágrimas.

