Monseñor Rafael Felipe Núñez se encuentra en estado crítico

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) informó que monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona, está en estado crítico, tras permanecer varios días hospitalizado.

Se desconoce las complicaciones de salud que presenta el prelado.

Indicaron en una comunicación en las redes sociales, que el equipo médico que le atiende a este párroco, de 87 años, continúa con los procedimientos que corresponden a su cuadro de salud.

Monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez.Fuente Externa

“Invitamos a mantenerse atentos a los medios institucionales, desde donde continuaremos informando, oportunamente, sobre la evolución de Mons. Felipe. Nos mantenemos unidos en oración, expresaron”, indicaron.

Rafael Leónidas Felipe Núñez nació el 12 de septiembre del 1938, en El Coco, Provincia Salcedo. El 25 de marzo del 1965 fue ordenado presbítero, en la Catedral de Santo Domingo, con incardinación en la Diócesis de Santiago de los Caballeros.