Medio Ambiente sobre relleno sanitario de La Cuaba: Cada paso se enmarca en la normativa vigente

Luego de una semana solicitando la postura del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre los reclamos de comunitarios del Distrito municipal de la Cuaba, quienes rechazan la instalación de un relleno sanitario en el paraje El Aguacate, esta entidad indicó que “cada paso realizado se enmarca en la normativa vigente”.

A través de una comunicación indicaron que la solicitud vinculada a este proyecto ha sido atendida siguiendo procedimientos “obligatorios, que garanticen una evaluación rigurosa, transparente y ajustada a la normativa vigente”.

“El Ministerio realizó todas las etapas técnicas requeridas para garantizar una valoración adecuada, incluyendo la revisión del estudio de impacto ambiental presentado. Asimismo, la parte proponente sometió iniciativas de carácter social orientadas a beneficiar a la comunidad y a incorporar medidas precautorias que procuran la protección integral de los habitantes de la zona”, expresaron.

De igual forma, al hablar de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, informaron que se limitaron a cumplir “estrictamente con lo dispuesto, continuando el proceso de evaluación conforme a los procedimientos institucionales establecidos”.

La mañana de este viernes, un grupo de legisladores se encuentra en esa zona ubicada en la provincia de Pedro Brand, para conocer y evaluar los reclamos de los comunitarios de la zona.

Residentes de La Cuaba portaban carteles que decían “No vertedero”, mientras vestían ropa blanca en su protesta en contra de la instalación de un relleno sanitario en la zona. Leonel Matos/ LDLeonel Matos

El domingo los moradores de La Cuaba, apoyados por autoridades locales, un diputado y la iglesia evangélica en la zona, salieron a las calles en negación a la instalación del proyecto que asegura se convertiría en un vertedero que afectaría su salud, desarrollo ecoturístico y fuentes de agua.

Esta construcción, que se desarrollaría en un terreno de más de 1,500 tareas de extensión, ya había sido rechazada por Medio Ambiente en 2023, tras solicitar permiso en 2021.

La empresa, que desarrollaría el relleno, apelo a esta decisión mediante un recurso contencioso en el Tribunal Superior Administrativo, recibiendo una revisión del caso en octubre del pasado 2024.

No obstante, fue hasta este año en que residentes de la zona conocieron la noticia, para luego escenificar una protesta con quema de neumáticos y paralización del tránsito en septiembre de este 2025.

Saliendo nuevamente los comunitarios el pasado domingo, donde pintaron de blanco las calles de la localidad y solicitaron sea rechazado nueva vez el proyecto.

Los comunitarios denuncian que estas pretensiones van en contra del decreto 531-25 emitido por el presidente Luis Abinader el 11 de septiembre de este año, donde declara de alta prioridad el rescate de estos afluentes a fin de lograr su regeneración física, urbana y ambiental de terrenos ubicados en las riberas y ocupados por asentamientos humanos.

Asimismo, denuncian que la producción de lixiviados que generaría el relleno sanitario llegaría a las aguas del río Matúa y esto el río Isabela, afectando así la producción de agua potable del Gran Santo Domingo.