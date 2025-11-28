Infotep destaca necesidad de una reforma al pénsum académico

El avance científico y tecnológico registrado durante los últimos años en todos los países del mundo, según organismos internacionales, ha creado un nuevo desafío para las sociedades: adaptar el sistema educativo para garantizar una formación avanzada de los estudiantes.

Precisamente, así lo consideró ayer el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía, quien expresó la necesidad que tiene la sociedad dominicana de realizar una reforma al pénsum académico preuniversitario y universitario.

“Se necesita una reforma de la educación, tanto la preuniversitaria como la universitaria y la técnico profesional, porque la cuarta revolución industrial ha dado la oportunidad de acelerar el conocimiento científico”, dijo Santos Badía al ser el ponente principal en un acto realizado en el Ministerio de Defensa para graduar a 2,097 estudiantes que participaron en capacitaciones de Infotep.

Santos Badía aseguró que los propietarios de universidades en el territorio nacional han respaldado su visión.

Además, informó que estaría firmando un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) que concentre la participación de altas casas de estudios, con el objetivo de modernizar y especializar las materias de los grados universitarios.

“Se va a firmar un convenio para que se puedan simplificar los pénsum, para que los muchachos puedan adquirir más conocimientos técnicos y tener, pues, comprensión de lo que estudian”, dijo.

Según explicó, el objetivo es que “ningún muchacho que haga una carrera universitaria vaya a ser un desempleado porque (los magisterios implementaron un modelo) que no conduce a ninguna salida exitosa”.

“Esto es un tema que requiere la incorporación de muchos técnicos del área de currículo, de cambiar el método. No es necesario que a todos los muchachos se les trate en la misma velocidad. Hay quienes pueden aprender en tres meses y hay otros que necesitan diez meses. Todos son inteligentes, solo que tienen distintas velocidades de aprendizaje”, dijo.

Santos mencionó también la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad establecer un mismo modelo de avance en todas las academias del país.

“Algún día todos los relojes darán la misma hora. Es una reforma universitaria que estamos planteando”, dijo durante su discurso en la graduación de más de 2,000 técnicos.

Dentro de los conocimientos adquiridos se encuentran sectores como la manufactura, logística, salud, servicios, tecnología, industrias creativas y economía digital.