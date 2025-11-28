Incautan 1.5 toneladas de cocaína y apresan a tres hombres en costas del municipio de Baní

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que incautaron un cargamento de 1,497 paquetes presumiblemente cocaína (más de 1.5 toneladas), durante un operativo ejecutado en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Indicaron que luego de 12 horas de persecución “por aire, mar y tierra”, las autoridades lograron intervenir a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas, una lancha rápida (Tipo Eduardono), de 40 pies de eslora, con varios hombres a bordo y 60 pacas, conteniendo en su interior un total de 1, 497 paquetes de cocaína.

Durante la operación, se arrestaron a dos dominicanos y un colombiano, se ocuparon además 05 tanques de combustibles, un teléfono satelital, un celular, documentos personales, entre otras evidencias.

12 horas de persecución “por aire, mar y tierra”, informó la DNCD.Fuente Externa

“El abordaje y neutralización de la embarcación, para confiscar el importante cargamento, es parte de la ampliación de las operaciones de interdicción e intercambio de información por parte de las autoridades dominicanas con el apoyo de organismos internacionales”, dijeron.

La acción se realizó con la cooperación bilateral y el intercambio de información entre los Estados Unidos y la República Dominicana, efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea, (FARD), coordinados por el Ministerio Público.

La DNCD informó que junto al Ministerio Público desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, mientras los tres detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

De acuerdo a este organismo, este el es cargamento más grande que se realiza en costas en lo que va de año.

Los paquetes de la sustancia están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), bajo cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.