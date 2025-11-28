Finjus apoya editorial del Listín Diario sobre “Los niños delincuentes”

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó su apoyo al editorial publicado por el Listín Diario en su versión impresa de este jueves titulado “Los niños delincuentes”.

A través de una carta dirigida al director de este medio, Miguel Franjul, Castaños Guzmán indicó, entre otras cosas, que es una problemática que debe ser considerada en la agenda nacional en los próximos años y requiere coordinación interinstitucional.

A continuación la carta integra:

"Apreciado Señor Director:

La lectura de su editorial del día de hoy, dedicada a la problemática de los niños y adolescentes infractores de la ley penal, nos remite a la consideración de las prioridades de la agenda nacional en los próximos años. Este tema debería ocupar unos de los primeros lugares, por las implicaciones futuras que acarrea si llegara a convertirse en un problema sin control.

Esta es una de las áreas de la vida nacional en la que se requiere la mayor coordinación interinstitucional, la cooperación y los recursos compartidos por diferentes agencias del Estado. En las soluciones de esta grave situación debe contemplarse una alianza sostenida entre el Estado y las organizaciones sociales, empresariales, académicas y eclesiales, trabajando mancomunadamente desde una perspectiva integral y estratégica.

El fenómeno de la participación de niños y adolescentes en una extensa variedad de delitos e incluso crímenes, debe ser abordado con seriedad, firmeza y clara inteligencia, apoyados en el marco constitucional y legal que el Estado ha construido, de manera que puedan articularse políticas públicas trasversales que aseguren los mecanismos de protección, justicia restaurativa y reinserción social que merecen. Es preciso asegurar que el sistema educativo, los servicios sociales, las políticas de salud mental y las iniciativas del sistema de justicia, garanticen programas de prevención, acompañamiento psicosocial y oportunidades reales de educación y formación laboral.

Esta labor no puede esperar. El Listín Diario acierta al colocar este tema en la agenda más sensible y perentoria de la sociedad dominicana. Se trata de salvar a una parte importante de la próxima generación de dominicanos, a los que debemos darles la oportunidad de resocializarse y reencausar sus pasos hacia un futuro mejor.

Aprovecho para saludarle muy cordialmente".