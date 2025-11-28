Expresidente de la SIP recibe el Premio Internacional “Justicia y Prensa”

El Poder Judicial dominicano celebró este jueves la segunda edición del Concurso de Comunicación Judicial “Dr. Adriano Miguel Tejada”, un evento que reafirma la importancia de comunicar la justicia con responsabilidad, claridad y rigor democrático.

Durante la ceremonia, el periodista salvadoreño José Roberto Dutriz, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y propietario de La Prensa Gráfica, recibió el Premio Internacional “Justicia y Prensa”, reconocimiento que recibió por trayectoria, su aporte a la libertad de prensa y el acceso a la información pública, convirtiéndose en el protagonista moral del encuentro.

Al pronunciar sus palabras de agradecimiento, Dutriz trazó una de las reflexiones más trascendentes de la noche que motivo la ovación del público presente, “Sin tribunales independientes no hay prensa libre, y sin prensa libre no hay justicia”.

Con esta frase, subrayó la interdependencia entre institucionalidad, transparencia y libertad informativa, elementos que, a su juicio, sostienen cualquier democracia real.

Dutriz recordó además que “la verdad es la materia prima del periodismo y la independencia su virtud suprema”, destacando que la prensa y la justicia no son ámbitos enfrentados, sino aliados fundamentales “La prensa y la justicia no compiten ni se vigilan mutuamente se complementan.”

El homenajeado dedicó el premio no a su figura, sino al legado histórico de su medio “Este reconocimiento no celebra una trayectoria personal, sino casi 90 años de historia colectiva de una institución que ha defendido la libertad de prensa en el hemisferio.”

Un concurso que fortalece la relación entre justicia y comunicación

El evento estuvo encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, quien afirmó que la comunicación judicial se ha convertido en un componente esencial de la vida institucional del Poder Judicial.

Molina destacó que una información clara y responsable fortalece el Estado de derecho y permite que la justicia sea entendida como un bien público que protege derechos y acompaña vulnerabilidades.

De igual forma, resaltó que los periodistas son “aliados estratégicos” del sistema judicial, pues permiten tender puentes con la sociedad a la que sirven los tribunales.

El magistrado Francisco Ortega Polanco, director nacional de la cátedra que organiza el concurso, felicitó a los participantes y reafirmó el compromiso de sostener una relación respetuosa y colaborativa entre jueces y periodistas en la búsqueda de transparencia, justicia y v Ganadores y categorías

En esta segunda edición, 46 periodistas compitieron por el Premio Anual de Comunicación Judicial.

Prensa Escrita (impresa y digital)

1er lugar: Massiel De Jesús Acosta – Periódico El Dinero “Del castigo a la cura: Justicia terapéutica plantea modelo para rescatar jóvenes en cárceles por consumo de drogas.”

2do lugar: Fernando Quiroz – Aplatanao News “SOS para salvar la vida de mujeres: dos décadas de 8 feminicidios al mes en RD.”

3er lugar: Frankelvin Sánchez – El Caribe “Serie de reportajes sobre la dignidad humana en cárceles dominicanas.”.

Prensa Audiovisual

1er lugar: Aris Beltré – Noticias SIN “Salud mental en crisis en las cárceles del país.”

2do lugar: Margaret Ramírez – RNN “Las cárceles en crisis.”

3er lugar: Jolemny Lebrón – Priena Investigación “Madres de fe, asesinatos sin justicia.”

La ceremonia concluyó destacando el compromiso del Poder Judicial con una comunicación más cercana, transparente y orientada al fortalecimiento democrático.

Además de sus certificados, los ganadores recibieron premios en metálico: RD$500,000 para los primeros lugares, RD$300,000 para los segundos y RD$100,000 para los terceros, un reconocimiento al rigor y la responsabilidad con que asumieron el reto de comunicar la justicia.

Tras la entrega, los asistentes disfrutaron de una presentación especial de la destacada artista Maridalia Hernández, quien aportó un toque emotivo y solemne al cierre del evento.

La jornada finalizó con una cena de gala, donde autoridades, periodistas y miembros de la comunidad judicial compartieron impresiones sobre el papel esencial que juegan la libertad de prensa y la independencia de los tribunales en la construcción de una sociedad más justa y consciente de sus derechos.