Conani espera el informe sobre fallecimiento bebé

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), informó que el caso de la niña Jazlin Graciano, fallecida el 16 de octubre en una asociación sin fines de lucro (ASFL) de Santiago de los Caballeros, continúa bajo investigación del Ministerio Público.

A propósito del titular en la portada del Listín Diario: “Sin respuestas del Conani a muerte de niña Jazlin”, de la noticia titulada “Muerte de la bebé Jazlin Graciano bajo custodia del Conani y la familia sin respuestas del gobierno”; la entidad dijo que se encuentra a la espera de los resultados de las indagatorias, incluyendo el informe de la autopsia correspondiente, para establecer con rigurosidad las causas y circunstancias del hecho.

“Hemos dado respuestas con las informaciones que teníamos disponibles desde el primer momento, a través de un comunicado el día 23 de octubre, y de un encuentro presencial con el padre y la madre afectados, el 18 de noviembre, encabezado por quien suscribe, Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva del Conani, donde nos solidarizamos y les explicamos que no habíamos recibido el informe correspondiente y que es igual de importante y urgente para esta institución conocer las causas de la muerte, por haberse producido en un espacio de protección que cuenta con habilitación y supervisión nuestra”, explicó la entidad en un comunicado.

Asimismo, sostuvieron que han implementado medidas correctivas y de fortalecimiento de los servicios de atención residencial.

De acuerdo con el seguimiento institucional realizado y tal como establecimos por medio del comunicado, Conani dijo que la infante se encontraba bajo el Sistema Nacional de Protección por disposición del Ministerio Público y del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, en la ASFL Red de Misericordia, una entidad con trayectoria destacada en atención residencial, tras determinarse que su entorno familiar no garantizaba condiciones adecuadas para su cuidado y seguridad.

Aclaró que como órgano rector del Sistema Nacional de Protección, no tiene facultad para restringir denuncias, dirigir investigaciones penales ni determinar responsabilidades. En este caso, hemos facilitado toda la información requerida por las autoridades y mantenemos plena disposición para continuar haciéndolo en el marco del debido proceso.

“Lamentamos profundamente el dolor de la familia y comprendemos la legítima necesidad de obtener respuestas sobre lo ocurrido. Precisamente por respeto a ese dolor, nos mantenemos atentos al resultado oficial de la autopsia y a la conclusión de las investigaciones, evitando emitir juicios o especulaciones que pudieran interferir con el proceso”, sostuvo Conani.

La institución apuntó que reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de la niñez y la adolescencia en el país y la colaboración interinstitucional para el esclarecimiento de este triste suceso.