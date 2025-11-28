“Compren donde les puedan vender más barato”, dice director de Pro Consumidor

El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro consumidor), Eddy Alcántara, invitó a la población dominicana a “comprar donde le puedan vender más barato”, a propósito de las quejas de los ciudadanos sobre los precios de los productos de primera necesidad, como son los botellones de agua, que oscilan entre los 50 y 100 pesos la unidad, presentando una diferencia considerable ente establecimientos.

“Aquí hay mercado libre, si no hay una ley que controle el precio, no hay una ley que nos obligue nosotros como ciudadanos a comprar donde nos venden más caro. Compren donde les puedan vender más barato”, afirmó Alcántara, durante su visita a Santiago este viernes, en el marco de los operativos de Pro Consumidor por el Black Friday.

Asimismo, aseguró que se están realizando los levantamientos correspondientes, se han reunido con las principales embotelladoras de agua, para verificar cuáles son las situaciones que ha generado el deslizamiento del precio, “para sí el gobierno tiene que intervenir y provocar una disminución, como lo ha hecho siempre, que se haga”.

Alcántara puntualizó que en República Dominicana, como en el mundo entero, no hay control de precios, asegurando que solamente los países que han adoptado políticas represivas o dictaduras, logran regularizarlos.

“El gobierno lo que está haciendo en este momento es tomar medidas para ver qué generó esa alza para que los productores, los embotelladores, puedan disminuir el costo de la producción y si alguien especula, ahí estamos nosotros y por eso estamos en la calle permanentemente. Pero le garantizo a ustedes que para principio de mes, después de la reunión, ustedes van a ver la diferencia”, afirmó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Eddy Alcántara durante un recorrido por el Viernes Negro, en el que Pro Consumidor realiza operativos para evitar timos, engaños y simulación de las ofertas comerciales, especialmente en los electrodomésticos.

Aseguró que antes de 2021, Pro Consumidor recibía cientos de reclamaciones y denuncias de timos y engaños durante las ofertas especialmente del Viernes Negro, San Valentín y el Día de las Madres, pero que a partir de 2022 hasta la fecha “no recibimos ni una sola reclamación por este tipo de prácticas”.

Invitaron a los ciudadanos a comunicarse con la institución en caso de ser víctimas de algún engaño con las ofertas de este viernes, estableciendo que trabajaran en horario corrido hasta las 10 de la noche, asistiendo a la población.