Tesorería anuncia pago de RD$34,448 millones en regalía pascual 2025 para empleados públicos

La Tesorería Nacional (TN) confirmó el que el monto total destinado al pago de la Regalía Pascual, equivalente al sueldo número 13 para los empleados del sector público, ascenderá este año a RD$34,448 millones, lo que representa una significativa inyección de liquidez en la economía nacional.

El director de la TN, Luis Rafael Delgado Sánchez, destacó que este monto se realiza de manera segmentada para cubrir las diferentes estructuras del Estado.

Los pagos se realizarán del 4 al 5 de diciembre del 2025, demandará simultánea en todas las instituciones.

Según Delgado Sánchez, la mayor parte de la Regalía Pascual está destinada al Gobierno Central, que incluye todos los ministerios y la Dirección Nacional de Pensiones y Jubilaciones.

El desembolso para este segmento asciende a RD$25,281 millones.

En cuanto a las Instituciones Descentralizadas, que engloban a todas las direcciones generales, institutos, corporaciones y demás entidades públicas, el pago totaliza RD$6,074 millones.

El subtotal combinado entre el Gobierno Central y las instituciones descentralizadas alcanza los RD$31,355 millones.

Pagos en monedas extranjeras

A esta cifra, el funcionario agregó que los pagos que efectúan el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y el Ministerio de Turismo (MITUR) se realizan en dólares y euros a sus empleados que residen fuera del país.

El monto a pagar equivalente en pesos dominicanos para los pagos en dólares asciende a RD$340,632,881, utilizando la tasa de cambio actual.

También, el monto en euros asciende a EUR€9,716, lo que se traduce en RD$708,802.63.

Además de los pagos directos, la Tesorería realiza transferencias esenciales a diferentes instituciones del Gobierno para que estas puedan ejecutar sus propias regalías. Estas transferencias suman RD$2,302,950,678.

Al sumar los RD$31,355 millones correspondientes al Gobierno Central y las instituciones descentralizadas, los pagos en moneda extranjera, y las transferencias, se obtiene el monto global de RD$34,448 millones, según el director de la Tesorería Nacional.

Delgado Sánchez dijo que en términos de crecimiento, el monto de la Regalía Pascual presenta un aumento de un 2.5%, respeto al año anterior, aunque puede variar ligeramente.

“Históricamente, el crecimiento entre una nómina de un año a otro se sitúa entre el 2% y el 2.5%, aunque puede variar ligeramente, 1.9% o 2%”, dijo el funcionario, durante una rueda de prensa en la Tesorería Nacional.