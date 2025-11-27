Periodismo y justicia en alianza estratégica contra el chantaje digital y sostener la democracia

Un panel de expertos en comunicación y justicia concluyó que la democracia dominicana se encuentra en un punto de inflexión debido a la crisis de sostenibilidad de los medios formales y al auge de la extorsión y el chantaje digital.

Líderes de la prensa y el sistema judicial urgieron a establecer una cooperación estratégica para defender la libertad de expresión, pilar esencial de la democracia.

José Roberto Dutriz, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), alertó sobre las "nuevas y sofisticadas formas de presión" que amenazan la libertad de prensa en América Latina, e instó a una cooperación estratégica entre el periodismo y el sistema de justicia de la República Dominicana.

Dutriz, quien representa a una organización con 90 años de historia, señaló que la censura actual es más sutil y se manifiesta a través de litigios abusivos (denominados lawfare), utilizados como instrumentos de hostigamiento y desgaste económico por parte de intereses de terceros.

También mencionó la vigilancia digital con campañas de estigmatización y restricciones indirectas al acceso a la información.

El expresidente de la SIP enfatizó que si estos litigios logran dañar a los medios independientes, es la "sociedad quien paga los platos rotos", ya que se afecta su capacidad para acceder a información vital.

Crisis de sostenibilidad y periodismo de calidad

Los periodistas Fausto Adames Rosario y Alicia Ortega compartieron su profunda preocupación por la crisis que atraviesa el periodismo de investigación y la pérdida de sustentabilidad de los medios formales.

Adames Rosario subrayó que la prensa ha "perdido la sustentabilidad" frente a la superficialidad y falta de seriedad de las nuevas redes, dominadas por influencers.

Alicia Ortega corroboró que el periodismo riguroso puede tardar tres a cinco meses de investigación —incluso en casos sensibles como el asesinato de un periodista—, un esfuerzo de credibilidad y rigor que no se replica en las plataformas digitales.

Adames Rosario concluyó que el cierre de medios formales —citando el cierre de más de 3,500 periódicos impresos a nivel mundial en los últimos años— debilita el proceso democrático y la capacidad de la sociedad para controlar el exceso de poder.

La justicia como defensora democrática

El panel identificó un desafío legal crucial: la legislación dominicana de 1962 sobre libertad de expresión está desactualizada e ineficaz, creando un ambiente donde los periodistas independientes son percibidos y acosados.

Fausto Adames Rosario destacó que la mayor amenaza es el poder "desquiciante" de los canales virtuales, que actúan como "medios de presión inmoral" para "arrodillar al aparato judicial" y obstaculizar la emisión de sentencias.

Por su parte, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, ponderó el acercamiento con el Poder Judicial y reconoció la extrema complejidad de la labor de juzgar.

"En democracia solo hay transparencia cuando se permite que nos observen. Y tanto el Poder Judicial como nosotros necesitamos que eso suceda," manifestó Maldonado, concluyendo que el Sistema de Justicia es la estructura democrática que tiene "mayor impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía" en la protección de sus derechos.

El Poder Judicial y la justicia del futuro

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, aseguró que el Poder Judicial está construyendo la "Justicia del Futuro" a través de la innovación, decisiones firmes basadas en datos, ética, apertura y un lenguaje claro.

Al valorar la Conferencia de Comunicación Judicial, Molina consideró que la ciudadanía necesita entender el porqué de las decisiones y el sentido de las reformas, no solo la publicación de datos.

"Una justicia orientada a las personas no espera a que el conflicto estalle: informa, guía y orienta antes; por eso la comunicación judicial es también una defensa democrática y del Estado de Derecho”, afirmó.

Molina explicó que el Poder Judicial está inmerso en una reforma profunda y sostenible, destacando logros como la eliminación de la mora estructural en la SCJ en los últimos seis años, y la implementación de herramientas digitales como el Portal de Acceso Digital y la Juriteca.

Afirmó que el Plan "Justicia del Futuro 2034" traza el camino hacia una justicia accesible, transparente y centrada en las personas.

El juez concluyó que los medios de comunicación son imprescindibles para que la sociedad comprenda estos procesos y para tender puentes que den a conocer las transformaciones.