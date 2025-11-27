Jueves con lluvias pasajeras y temperaturas frescas en zonas montañosas

Este jueves, el país estará bajo la influencia del viento del este/noreste, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias débiles y pasajeras en localidades de la costa norte, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que durante la tarde, la humedad arrastrada por el viento, combinada con los efectos del calentamiento diurno, provocará aumentos de la nubosidad que dejarán chubascos y tronadas aisladas hasta primeras horas de la noche.

Estos se concentrarán en provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y el Gran Santo Domingo. En horas nocturnas, el viento continuará transportando nubosidad hacia el territorio, generando chubascos dispersos en poblados de la costa atlántica.

Para el viernes, un sistema frontal ubicado sobre la porción central de Cuba comenzará a acercarse a nuestra área, produciendo algunos chubascos en el sector oriental de la costa atlántica durante la mañana. En la tarde, el ciclo diurno volverá a favorecer incrementos nubosos, acompañados de aguaceros dispersos y tronadas aisladas en provincias del noreste, sureste y la Cordillera Central, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Temperaturas frescas en la noche

¡Estamos en otoño! una estación caracterizada por un descenso gradual de las temperaturas, que se tornan más frescas y agradables, especialmente en la noche y primeras horas de la mañana. Este comportamiento se debe al ocasional paso de frentes fríos y a cambios en la dirección del viento hacia componentes del norte, siendo más notable en zonas montañosas y sus valles, donde pueden presentarse nieblas o neblinas.

Pronóstico local

En el Gran Santo Domingo Incrementos nubosos en la tarde con chubascos y posibles tronadas.