Francisco Ortega presenta Obra “Justicia vs. Prensa” y llama a fortalecer la comunicación judicial

El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, puso en circulación este miércoles su obra Justicia vs. Prensa, en el marco de la Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial.

El encuentro reúne a juristas, académicos y expertos nacionales e internacionales para debatir mejores prácticas en materia de comunicación judicial.

La obra, presentada por el intelectual español y autor del prólogo, Juan Luis Cebrián, expone en formato de preguntas y respuestas un análisis sobre la relación entre jueces, justicia y comunicación.

Cebrián destacó que Ortega Polanco examina “la necesaria combinación entre las normas abstractas y la experiencia humana en la toma de decisiones judiciales” y subrayó el aporte del magistrado a la consolidación de la comunicación judicial.

Durante la presentación del libro en el hotel El Embajador de la capital, Ortega Polanco pronunció un discurso profundamente reflexivo. Agradeció a su familia, maestros y amigos, a quienes llamó los “hortelanos” que han cultivado sus talentos, evocando la parábola bíblica que resalta la obligación moral de multiplicar el bien recibido.

El magistrado de la alta corte explicó que este libro enlaza su pasado como periodista con su carrera en la judicatura, abordando temas como el rol comunicacional del juez, el juicio paralelo, el derecho a la información pública, los límites jurídicos de la prensa, la protección de datos personales y el impacto creciente de la inteligencia artificial.

Reveló que la obra nace como una “entrevista consigo mismo”, un diálogo entre el reportero que fue y el juez que es, inspirado en la advertencia del filósofo Friedrich Nietzsche sobre la responsabilidad moral del escritor frente a la libertad del habla.

Asimismo, lamentó la banalización del lenguaje en la era del entretenimiento citando al también escritor Mario Vargas Llosa y defendió el lenguaje claro como un derecho ciudadano indispensable para comprender sentencias y documentos oficiales.

El magistrado también reflexionó sobre los retos tecnológicos de la justicia moderna. Señaló que “lo realmente inquietante no es que los robots piensen como humanos, sino que dejemos de pensar por delegarlo todo en ellos”, advirtiendo sobre los riesgos y virtudes de la inteligencia artificial en los procesos judiciales.

Obra presentada, donde el autor analiza la relación entre jueces, justicia y comunicación.Jorge martínez/ LD

Justicia vs. Prensa incluye estudios sobre la responsabilidad legal de los jueces, la utilidad comunicacional de las sentencias, la presencia de los magistrados en medios y redes sociales, el acceso de la prensa a los juicios, los casos mediáticos, las fichas penales, los bancos de información crediticia y los aspectos jurídicos del periodismo y su colegiación.

También examina el movimiento por el lenguaje claro y el valor de la claridad en el ámbito jurídico.

Al cerrar su intervención, Ortega Polanco subrayó que, en un mundo dominado por la información, “ya no basta con que el juez juzgue bien, sino que comunique bien lo que hace”.

Concluyó agradeciendo a los presentes y citando al escritor Dante Alighieri: “el infierno no es más que la ausencia de esperanza”.

La Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial continuará desarrollándose en Santo Domingo este miércoles 27 con la participación de expertos nacionales e internacionales.