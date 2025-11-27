Defensa de Gonzalo Castillo refuta acusación de dilación y solicita días adicionales en Caso Calamar

La abogada Laura Acosta, representante legal de Gonzalo Castillo en el Caso Calamar, refutó los señalamientos del Ministerio Público que atribuyen a su cliente la dilación del juicio preliminar.

Laura Acosta afirmó que ni el imputado ni su defensa han faltado al proceso, desmintiendo una "nota de prensa de la semana pasada del Ministerio Público diciendo que es una defensa de Gonzalo Castillo que ha dilatado este proceso."

"Nosotros estábamos pautados en un cronograma para hablar hace cuatro semanas, luego hace tres semanas, luego era la semana pasada, y nos tocaba hoy. La logística de hacer lo que nosotros vamos a hacer cuando intervengamos aquí en esta audiencia no es simple," argumentó la jurista, señalando los constantes cambios en la programación que han afectado a su equipo.

Petición de agregar días adicionales

La abogada se refirió a los aplazamientos por circunstancias médicas y, aunque no objetó el certificado que motivó la última posposición, solicitó al tribunal la adición de días para poder concluir su intervención y avanzar de manera expedita.

Acosta señaló que, dado que el último certificado médico establece una licencia de cinco días, el imputado estará en condiciones óptimas para la audiencia pautada para el próximo jueves.

Subrayó que los constantes aplazamientos afectan principalmente a su defendido, quien ha estado a la espera de justicia "desde marzo del 2023."

"Nosotros le vamos a pedir al tribunal encarecidamente que haga las gestiones ante el Poder Judicial para que añadamos un día y nos vayamos a la hora que [el tribunal] haya querido para terminar esto porque el plazo razonable le afecta principalmente a quienes tienen aquí desde marzo del 2023 esperando que se haga justicia," solicitó Acosta, pidiendo formalmente un día adicional para completar su intervención.

Notificación de Pruebas

Finalmente, la abogada informó que procedió con la notificación de su inventario de pruebas adicionales y una memoria a todas las partes, con excepción de tres querellantes, a José Concepción (cuyo domicilio es Cotuí), María San Giovanni Vares y Compartes (representados por José Vidor) y Fundación Corrupción al Desnudo (representada por Rafael Guerrero).

La defensa se declaró lista para entregar estas notificaciones en la sala de audiencia y proveer las pruebas, tanto físicas como digitales, a quienes las necesiten.