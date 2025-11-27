CAASD suspenderá el servicio de agua en 11 sectores por empalmes en túnel de la Plaza de la Bandera

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) anunció que la realización de trabajos de empalme de tuberías en la zona de la Plaza de la Bandera obligará a la suspensión del servicio de agua potable en 11 sectores de la capital.

El ingeniero Luis Salcedo, representante de la CAASD, informó que los trabajos se llevarán a cabo desde el sábado 29 de noviembre a las 3:00 de la tarde hasta el lunes 1 de diciembre. La ejecución consistirá en el empalme de dos tuberías de hierro dúctil, de 36 y 42 pulgadas, ubicadas al norte del túnel en construcción en la intersección de las avenidas Luperón y 27 de Febrero.

Salcedo explicó que, aunque el inicio de los trabajos es el día 29, la interrupción del servicio de agua se efectuará a partir del domingo 30 de noviembre en los sectores Ensanche Quisqueya, Las Praderas, Manga Nagua, El Milloncito, El Millón, San Gerónimo, Renacimiento, Residencial José Contreras, Pradera Verde, Gacela y Buenos Aires del Mirador.

Según las declaraciones del ingeniero, estas tuberías tuvieron que ser reubicadas previamente porque interferían con la construcción del túnel que se está ejecutando en la intersección.

“Esta tubería interfería con los trabajos del túnel que se está ejecutando, fueron reubicadas y ahora necesitamos ejecutar los empalmes para que nuevamente el agua pueda seguir fluyendo normal”, manifestó Salcedo durante una llamada telefónica en el programa radial, El Sol de la Mañana.

Para mitigar las consecuencias de la suspensión del servicio, la CAASD, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa constructora, pondrá a disposición de los sectores afectados una flotilla total de 35 camiones cisterna.

La distribución de esta flotilla será la siguiente: 15 unidades serán aportadas por la empresa contratista, 15 unidades por la CAASD y 5 unidades por el MOPC. La institución aseguró que, en caso de que la flotilla inicial no sea suficiente, se incluirán camiones adicionales para atender cualquier imprevisto.

La CAASD enfatizó que la ejecución de estos trabajos es estrictamente necesaria para que la empresa constructora pueda continuar con el túnel. Por lo tanto, se hace un llamado urgente a los ciudadanos de los sectores afectados para que almacenen agua con antelación y realicen un uso racional del recurso durante el período de interrupción.