Vaguada continuará generando aguaceros en parte del territorio nacional este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles se espera que una vaguada mantendrá el ambiente favorable para que se generen aguaceros en el transcurso de la mañana.

Estas lluvias ocurrirán especialmente sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.

Mientras, que en la tarde se espera que estas lluvias continúen incidiendo sobre las provincias señaladas, extendiéndose hacia Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Santo Domingo, entre otras cercanas.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantienen agradables y frescas, especialmente en horas de la noche y madrugada, en zonas montañosas y valles del interior, debido al mes y temporada del año.

Esta variación responde a varios factores, entre ellos la presencia de noches despejadas, el paso ocasional de frentes fríos, la influencia de sistemas anticiclónicos y, de manera más notable, las condiciones propias de los sistemas montañosos y sus valles, donde pueden presentarse nieblas o neblinas.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la parte suroeste de la costa caribeña navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.

A los bañistas se les recomienda consultar con autoridades locales para hacer uso de playas.