UASD realiza tradicional marcha de las novias para condenar feminicidios

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) realizó ayer en su campus central la tradicional "Marcha de las Novias", con ocasión de conmemorarse el Día Internacional para la Eliminación de la no Violencia contra la Mujer.

La marcha se realiza cada año en la universidad estatal en homenaje póstumo a Gladys Ricart, asesinada el día de su boda por su exnovio, el 26 de septiembre de 1999, en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos.

Como de costumbre, la marcha inició desde la explanada del aula magna de la UASD y recorrió el campus central de esa academia.

Participaron decenas de mujeres, incluyendo profesoras, estudiantes y empleadas, ataviadas con vestidos de novias, y vociferando consignas para concienciar a favor del respeto y consideración a las mujeres y en contra de la violencia hacia ellas.

La actividad fue encabezada por la vicerrectora de Extensión, Rosalía Sosa, y la directora del Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de esa academia, Virtudes de la Rosa Hidalgo, junto a otras autoridades académicas y administrativas.

"Hoy se cumplen 65 años del asesinato de las Hermanas Mirabal, que fue consecuencia directa de la violencia contra las mujeres, también recordamos a otra víctima de esa violencia: Gladys Ricart y con ellas a tantas vidas que ha sido aniquiladas por ese flagelo que ha llevado tanto dolor y luto a nuestra sociedades", expresó Sosa.

La universidad estatal exhortó a las autoridades gubernamentales y legislativas a crear y fortalecer políticas públicas para que cesen la violencia doméstica y los feminicidios en el país.

Mientras De la Rosa indicó que el país mantiene un promedio anual de entre 70 y 90 feminicidios, de los cuales cerca del 75% ocurren a manos de parejas o exparejas, lo que evidencia un patrón estructural y no coyuntural.

Expresó que la violencia ocurre tras múltiples denuncias previas, señalando fallas graves en el sistema de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar.

"La cultura dominicana mantiene patrones donde la masculinidad se asocia con control, celos y dominio, la violencia se interpreta como conflictos de pareja; las mujeres son socializadas para tolerar abusos", declaró la educadora.

Dijo que las investigaciones demuestran que el riesgo de feminicidio aumenta en contextos de pobreza y la dependencia económica incrementa la vulnerabilidad de las mujeres, mientras los servicios de apoyo son menos accesibles para mujeres rurales.

"Aunque el país posee avances (protocolos, fiscalías especializadas, campañas), estos no han sido suficientes para reducir de manera sostenida el número de asesinatos de mujeres por razones de género", dijo la investigadora y catedrática universitaria.