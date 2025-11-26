Imputan a Eduardo Bolsonaro por intentar entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre

El Tribunal Supremo de Brasil ha imputado a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, por intentar entorpecer desde el extranjero, la causa por golpe de Estado contra su padre, quien ya ha comenzado a cumplir desde esta semana su condena de más de 27 años de prisión tras agotar todos los recursos.

La imputación llega tras una denuncia de la Fiscalía contra Eduardo Bolsonaro y el bloguero Paulo Figueiredo por intentar desde Estados Unidos crear un clima de desconfianza contra las autoridades brasileñas, entre ellas el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, para beneficiar al expresidente brasileño.

Por estas maniobras, el juez decretó en agosto arresto domiciliario para Jair Bolsonaro, un mes antes de que se le condenara por golpe de Estado. La acusación sostiene que Eduardo alentó, en base a sus propias declaraciones, sanciones del Gobierno estadounidense contra autoridades brasileñas, entre ellas De Moraes.

Aquellos meses de Eduardo en Brasil, donde aún permanece, coinciden con la crisis diplomática entre Washington y Brasilia, con imposición de aranceles a las exportaciones brasileñas, sanciones y retiradas de visado, y las críticas del presidente, Donald Trump, al proceso judicial contra Bolsonaro.