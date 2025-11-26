Listín Diario gana por cuarta vez en distintas categorías el Premio Nacional de Periodismo Digital

Listin Diario ganó este martes el Premio Nacional de Periodismo Digital 2025 en la categoría de mejor versión digital de un medio impreso.

Es la cuarta vez que el decano de la prensa obtiene en distintas categorías el Premio Nacional de Periodismo Digital, que otorga el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos.

Y es la segunda ocasión que el periódico vuelve a ganar en el reglon de mejor versión de un medio impreso.

La ceremonia se celebró en el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en la Ciudad Colonial.

La primera vez que Listín Diario se alzó con este reconocimiento fue en 2020 cuando ganó la categoría de mejor versión digital de un periódico impreso, y el Gran Premio Premio Nacional de Periodismo Digital para su director, Miguel Franjul.

Tres años después, en 2023, el decano de la prensa resultó ganador del renglón mejor proyecto de innovación en medios digitales por su "Editorial en voz de Listín Diario".

En 2024 también volvió a ganar como mejor versión digital de un medio impreso.

Los periodistas de Listín Diario Sauro Scalella y Ángel Valdez recibieron el reconocimiento en representación del director Franjul.

El premio es una iniciativa "que busca reconocer a todos los comunicadores, periodistas y dueños de medios digitales que generan un contenido de calidad para que la población dominicana tenga derecho a acceso a la información de manera oportuna, pero que al mismo tiempo esos medios puedan servir de espacios de difusión de conocimiento", explicó la presidenta del observatorio, Cristal Acevedo.

Otros premiados

El veterano periodista José Tejada Gómez, director del Diario Digital RD, obtuvo el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital.

También fueron galardonados con reconocimientos especiales destacados periodistas y comunicadores del ecosistema digital: Héctor García, Colombia Alcántara, Ana Simó, Valerie Díaz, la Sociedad de Medios Digitales y Prensa Extrema, que dirige el comunicador Francisco Villanueva.