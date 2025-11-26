Jeniré se sobrepuso al desplome del techo en Jet Set

“Me tocó aprender a caminar otra vez. Me tocó enseñarle a mi hijo que todos los días están llenos de posibilidades”.

Han sido algunos de los retos a los que se ha enfrentado Jeniré Mena Martínez, una de las sobrevivientes al desplome del techo de la discoteca Jet Set, el pasado 8 de abril.

La diseñadora de vestuario para cine visitó por primera vez el centro nocturno para celebrar su cumpleaños número 40 junto a dos amigas, sin prever lo que ocurriría después en aquel lunes merenguero, en el que Rubby Pérez animaba a los presentes junto a su orquesta.

Esas acompañantes eran Ana María Ramírez y Pierina Noguera; esta última falleció en el siniestro.

Mena Martínez, de nacionalidad venezolana, narró a este diario que minutos antes del colapso, en el que visualizaron restos caer del techo, ella y sus amigas decidieron salir del lugar, pero en ese mismo instante, todo se desplomó.

“En el momento que vine a agarrar la cartera, se vino todo el techo sobre nosotras; ya no hubo tiempo de salir. Fue en cuestión de segundos”, expresó.

Manifestó que, entre gritos, confusión y esporádicas pérdidas de memoria, la “mano de Dios” fue el “ancla” que le permitió salir con vida desde debajo de los escombros, además de la esperanza de reencontrarse con su hijo.

“Fue terrible, no sé cómo fui capaz de ver lo que vi sin enloquecer”, cuenta sentada en la redacción de LISTÍN DIARIO.

Mena Martínez indicó que duró cinco horas y media entre los escombros hasta que fue rescatada por los organismos de socorro.

“Yo no tenía ganas de morir en ese momento, mantuve esa certeza. Oré muchísimo y mantuve la esperanza de que yo no iba a morir allá”, expresó.

Secuelas

Tras durar diez días ingresada en el Hospital Docente Doctor Ney Arias Lora, con un diagnóstico de fractura en el omóplato y laceraciones en la médula espinal y otras partes del cuerpo, Jeniré señaló que a siete meses de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridos, aún enfrenta secuelas físicas y psicológicas de ese fatídico día.

“Conciliar el sueño ha sido algo difícil todavía; no puedo estar en ambientes completamente oscuros, cuando escucho cualquier ruido fuerte, prácticamente me tiro al piso, no puedo parar de ver los techos, tengo miedo todo el tiempo, miedo de ir de aquí a allá, miedo de que mi hijo se quede sin mí”, comenta.

Del cine a la pastelería

Como una manera de salir adelante, cubrir gastos del hogar y subsistir en medio de su inhabilitación física, Mena Ramírez descubrió la pastelería.

“Verme en la cama, viendo el techo, sabiendo que no puedo volver a trabajar, sabiendo que mi casa depende de mí, que no estoy recibiendo ningún subsidio de absolutamente nadie”, dice Medina para explicar su decisión.

Sin respuesta de la justicia

Como “lamentable” calificó la dama la falta de respuestas por parte de la justicia ante el caso Jet Set.

Jeniré Mena Martínez durante la entrevista con Josué Batista y Lizbeth Chalas.ENRIQUILLO BILLINI/LD

“Este caso no puede quedar impune, vamos a ser firmes, todos. Bueno, no, ya viene Navidad, ya se nos olvidó lo del Jet Set. ¿Qué hacemos con esta familia que no tiene su gente? ¿Pasamos la página como si nada? Pues no. Yo pienso que no olvidemos, porque judicialmente hablando necesitamos que nos digan, necesitamos poder confiar en los gobiernos, necesitamos creer que Latinoamérica es algo más de lo que nos han enseñado”, expresó.

Asimismo, aseguró que se querelló ante las autoridades sobre el siniestro; sin embargo, indicó que su nombre no aparecía en el listado de querellantes del Ministerio Público.

“No sé qué pretende el Ministerio Público con que aparezcan unos nombres sí y otros nombres no, espero que no me resulte indiferente más adelante”, expresó.