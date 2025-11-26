Pete Hegseth agradece a Abinader por apoyar lucha contra drogas

El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo en República Dominicana que se debe enfrentar a los "narcoterroristas y narcotraficantes" y sus actividades ilegales con acciones fuertes y rápidas.

El secretario de guerra agradeció al presidente dominicano Luis Abinader por apoyar "un despliegue provisional de efectivos estadounidenses y aeronaves que realizan la operación “Lanza del Sur”.

"El presidente Trump los ha designado como organizaciones terroristas, narcotraficantes, que tienen la intención de traer violencia y drogas a los países de la región y al pueblo estadounidense y quiero que quienes nos están viendo, los que ven las lanchas narcoterroristas que están siendo atacadas, que entiendan que esta misión la tomamos sumamente en serio pero también tomamos sumamente en serio la forma de emprenderla", dijo el secretario en una conferencia en el Palacio Nacional, luego de una reunión el presidente Luis Abinader.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente dominicano Luis AbinaderJosé Alberto Maldonado

El secretario de guerra dijo que la alianza entre Estados Unidos y República Dominicana es una gran asociación contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. "Creo que es un modelo para la región", dijo Hegseth.

"Un modelo que esperamos ampliar con otros países que quieran asociarse con nosotros para garantizar que los narcoterroristas que han aterrorizado nuestros países reciban este mensajes que nos estamos asociando con más países, con más elementos para detenerlos. El departamento de guerra estará a su lado, trabajando con ustedes para beneficio mutuo y me parece que esto es una diferencia importante de nuestra forma de operar", dijo.

saben dónde están los narcos

El secretario de guerra dijo que sabían de dónde salían las redes de narcotraficantes, que también sabían para dónde van, qué cosas llevaban, cuáles son sus intenciones y a quiénes representan.

"Lo entendemos en el momento de librar la guerra contra los narcoterroristas y lo hacemos a la ofensiva de una forma que cambia la dinámica para toda la región y creemos que esto trae seguridad y estabilidad a nuestros socios", dijo.

asistentes

La delegación estadounidense estuvo integrada por la embajadora estadounidense en el país, Leah Francis Campos. También Ricky Burria, asesor del Departamento de Guerra; Patrick Weaver, asesor; Tammy Radabaugh, asistente adjunta; Joseph Humire, susecretario de guerra y Mateo Haydar, asesor del departamento.

Al presidente Abinader le acompañaron los ministros de Exteriores, Roberto Álvarez; de Defensa, Carlos Fernández Onofre; de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el director del DNI, Luis Soto.