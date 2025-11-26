Francisco Paulino declaró que solo había trabajado en el AILA antes de ser regidor

Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como “Francis” o “El Compadre”, tiene este miércoles 570 días de retraso en la entrega su declaración jurada de bienes, luego de haber terminado su periodo como regidor del municipio de Boca Chica, cargo que ocupó de 2020 a 2024.

Así lo especifica el reporte de control de las declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas.

Aunque a su salida no presentó los documentos que sustentan los bienes que poseía para ese momento, como establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, a la entrada al ayuntamiento sí lo hizo.

Paulino Castro asumió el cargo en 2020 con casi 35 años. Nació en octubre de 1985 y las elecciones se realizaron el 15 de marzo, luego de su suspensión en febrero. Los electos debían asumir en abril.

En su declaración jurada, sostiene que es “estudiante”, está en unión libre.

Su último trabajo antes de 2020, de acuerdo a la declaración jurada, fue como seguridad del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez de 2010 a 2012. En este cargo, según describe, estaba encargado de “verificar la seguridad del lugar”.

En los bienes e inmuebles, Francisco Alberto Paulino Castro colocó que desde el 20 de agosto de 2013 poesía un solar con un valor de RD$750,000.

El exregidor declaró que tenía seis cuentas de ahorros en tres bancos del país, cinco de ellas en peso y una en dólares. El total de las cuentas de ahorro en peso ascendían a RD$351,612.5. Mientras que la cuenta en dólares tenía ahorrado 219.8.

La distribución de las cuentas la hizo de la siguiente manera, RD$225,894.32; RD$30,327.98; RD$25,215.83; RD$25,215.83 y RD$44,958.54.

Además que su esposa tenía una jeepeta Honda CRV del año 2017, desde el 06 de julio de 2020. La declaración se hace para su entrada al ayuntamiento el 24 de abril de 2020, es decir, que el vehículo lo poseían incluso antes de comprarlo. Para ese momento tenía un valor de RD$1,334,000.00. Además de que poseía una poliza de seguros por un millón de pesos.

Francisco Alberto Paulino Castro declaró que del ayuntamiento recibiría un monto bruto de 58,000 y con los descuentos su suelto neto sería de RD$51,462.55.

De acuerdo a la nómina del municipio de Boca Chica, devengaba un salario bruto de RD$60.000,00 y con los descuentos su sueldo neto era de RD$52.967,35.

Además de su salario, reportó que por concepto de “combustible y medicamentos” recibìa del ayuntamiento RD$19,000.00.

Ademáis de que gastaba en alimentación RD$20,000 y educación RD$,7,500.

Medida de coerción

En la solicitud de medida de coerción contra 16 personas, hasta el momento, acusadas, de lavado de activos provenientes del narcotráfico, el Ministerio Público sostiene que Francisco Alberto Paulino Castro, es “propietario de varios terrenos rurales” y los mismos estaban siendo evaluados para determinar si fueron adquiridos por “su vinculación con actividades ilícitas”.

“La naturaleza reciente y dinámica de la investigación ha permitido establecer patrones que no solo resultan incoherentes con la actividad económica lícita declarada, sino que además, reflejan indicios graves de estructuras financieras propias de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos”, dice la solicitud.

De igual forma, el Ministerio Público señala que por los bienes y actividades Francisco Alberto Paulino Castro “ha sido objeto de investigación por diversos organismos de seguridad del Estado”.

Las autoridades lo acusan además de “coordinar el envío de grandes cantidades de drogas y sustancias controladas a través del Puerto Multimodal Caucedo”, de participar en la sustracción (tumbe) de droga perteneciente a una organización criminal denominada Los Fantasmas”.