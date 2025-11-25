Vaguada genera aguaceros en parte del territorio nacional este martes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se esperan lluvias dispersas sobre algunas provincias, debido a la incidencia de una vaguada sobre territorio nacional.

El Indomet pronosticó que estas lluvias serán hacia zonas costeras, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata, pudiendo prolongarse hasta el mediodía.

En horas de la tarde se espera que las lluvias se extiendan hacia San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel.

Mientras que si ocurren lluvias en otras provincias, estos serán aislados y poco frecuentas, indica el Indomet.

Para la noche se espera que las lluvias continúen su incidencia en provincias costeras.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantienen agradables y frescas, especialmente en horas de la noche y madrugada, en zonas montañosas y valles del interior, debido al mes y temporada del año.

Esta variación responde a varios factores, entre ellos la presencia de noches despejadas, el paso ocasional de frentes fríos, la influencia de sistemas anticiclónicos y, de manera más notable, las condiciones propias de los sistemas montañosos y sus valles, donde pueden presentarse nieblas o neblinas.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la parte suroeste de la costa caribeña navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.

A los bañistas se les recomienda consultar con autoridades locales para hacer uso de playas.