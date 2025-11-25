Supérate dice que desvinculó a exregidor Francis Paulino cuando se informó desarticulación de red

La Dirección de Desarrollo Social Supérate informó que “desvinculó, mediante resolución administrativa”, a Francisco Alberto Paulino Castro, el pasado 20 de noviembre, mismo día en que el Ministerio Público dio a conocer la desarticulación de la supuesta red de narcotráfico que se le atribuye ser miembro.

Sin embargo, al buscar su nombre en la Contraloría General de la República se observa que aún está activo y nombrado en esa entidad.

Dato de la Contraloría General de la República que mantienen a Francisco Alberto Paulino Castro como empleado activo de Supérate.

“Consideramos pertinente aclarar que dicha persona no forma parte del personal activo de la Dirección de Desarrollo Social Supérate. El señor Paulino Castro fue desvinculado mediante resolución administrativa emitida el pasado 20 de noviembre”, explicó esa entidad en una nota de prensa.

De acuerdo a la nómina de octubre de este año de Supérate, Paulino Castro se desempeñaba como “Analista de Proyecto”, de la Dirección Regional Santo Domingo Este, desde julio de 2025, con un sueldo bruto de RD$80,000 mensuales.

Además de la nota de prensa, Supérate envió dos cartas para testimoniar su desvinculación.

Una de las comunicaciones que adjunta Supérate con la nota aclaratoria, es dirigida a Francisco Alberto Paulino Castro y contiene la firma, a manos y a lapicero, de tres empleados de la dirección central.

De igual forma, se realizó una comunicación firmada por las mismas tres personas de la dirección central de Supérate, con el título “A quien pueda interesar”, con los datos de su desvinculación.

De acuerdo a los documentos adjuntados por Supérate, el también exregidor de Boca Chica, 2020-2024, estaba arrestado al momento de emitir la comunicación y en ninguna, a pesar de que una va dirigida a su persona, fue firmada por él.

De igual forma, Supérate sostiene que en el expediente de ingreso reposa un certificado de no antecedentes penales, “documento requerido de manera obligatoria a todos los aspirantes a colaboradores de esta institución”.

El pasado 20 de noviembre, el Ministerio Público informó que desmanteló una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestó a 16 personas, en las que se incluía a Francisco Alberto Paulino Castro.