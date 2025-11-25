Policía Nacional rescata ilesos a hombre y mujer víctimas de secuestro en Pedro Brand

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), ejecutaron una operación táctica de rescate que permitió localizar y liberar en perfectas condiciones físicas a dos ciudadanos que habían sido secuestrados los días 19 y 20 del presente mes.

La intervención, sustentada en labores especializadas de inteligencia, análisis investigativo y vigilancia encubierta, culminó con la neutralización de uno de los responsables y la identificación plena de un segundo implicado, actualmente prófugo.

El operativo fue desarrollado en el área rural denominada Loma Malena, en la comunidad de La Cuaba, municipio Pedro Brand, donde los captores mantenían retenidas a las víctimas.

Las personas rescatadas fueron identificadas como Nayleny Rossel y Wilmi Contreras de los Santos, cuyas imágenes en condición de cautiverio habían sido difundidas previamente por los perpetradores como parte de sus maniobras de coacción. Ambos fueron referidos a centro de salud y luego serán entrevistados por los investigadores.

Durante el enfrentamiento, el individuo abatido reconocido delincuente vinculado a actividades criminales y miembro del grupo perpetrador fue identificado únicamente por el alias “El Flaco Diente”, debido a que no portaba documentos al momento del enfrentamiento. En su poder se ocupó un arma de fuego tipo pistola, la cual se encuentra en proceso de análisis.

Asimismo, fue identificado como prófugo Dalgeny de Jesús, de 21 años, quien es señalado como integrante activo de la estructura criminal responsable del secuestro. A este se le exhorta entregarse por las vías legales pertinentes para responder ante la justicia.