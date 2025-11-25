Ministerio de Educación confirma pensión para conserje que denunció desvinculación

Marina Meléndez Medina, la conserje diagnosticada con diabetes que recientemente denunció haber sido desvinculada del Ministerio de Educación (Minerd) pese a su condición de salud, sí fue incluida en un proceso de pensión, de acuerdo con un comunicado emitido por la referida institución.

De acuerdo con la respuesta institucional enviada por el Minerd, Meléndez “fue pensionada conforme a los procedimientos establecidos”, tras haber prestado servicio por más de 18 años en la institución.

El documento oficial señala que el proceso de pensión ya está debidamente tramitado para su ejecución y correspondiente pago, con el fin de garantizar que la exempleada acceda a los beneficios laborales que le corresponden por ley.

El Minerd agregó que mantiene como prioridad el respeto a los derechos de sus colaboradores, “especialmente aquellos que presentan condiciones de salud delicadas o situaciones de vulnerabilidad”, reiterando su compromiso con ofrecer un trato digno y las prestaciones contempladas por la normativa vigente.

A continuación, el comunicado sin editar:

"RESPUESTA INSTITUCIONAL

En atención al requerimiento de información formulado por el Listín Diario respecto al caso de la señora Marina Meléndez Medina, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informa que Meléndez fue pensionada.

La señora Meléndez, quien por más de 18 años prestó servicios como conserje, fue incluida en el proceso de pensión, conforme a los procedimientos establecidos. Dicho proceso se encuentra debidamente tramitado con fines de ejecución para su correspondiente pago, y de ese modo asegurar el acceso a los beneficios que por ley le corresponden.

El MINERD destacó el respeto a los derechos laborales de todos sus colaboradores, especialmente aquellos que presentan condiciones de salud delicadas o situaciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, el órgano rector del sistema público preuniversitario señaló que mantiene como prioridad asegurar que cada servidor reciba el trato digno y las prestaciones que la normativa vigente contempla".